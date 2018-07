Politolog Lukáš Valeš: ČSSD bude ve vládě plnit funkci užitečného idiota

/ROZHOVOR/ Jaká bude vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM, která právě vzniká? Kdo z tohoto svazku vyjde posílen, kdo oslaben a pro koho to bude umíráček? O tom Deník hovořil s docentem Lukášem Valešem z Katedry veřejné správy Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Politolog Západočeské univerzity v Plzni Lukáš ValešFoto: archiv Deníku

Předseda ČSSD a ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček označil budoucí vládu za levicovou, premiér Andrej Babiš to hned zpochybnil. Jaká tedy bude?

Především nestabilní, protože měla závažné rozpory ještě před svým vznikem a není možné očekávat, že se časem nějak vyřeší. Případ Poche byl jen jeden z mnohých. Bude to také vláda nevyrovnaná, protože ji tvoří pět ministrů za ČSSD a deset za ANO. Kdykoli si Andrej Babiš usmyslí, svého menšího partnera převálcuje.

Takže jakékoli důležité téma třeba ze sociální oblasti bude pro ČSSD těžké prosadit, neboť ji ministři za ANO přehlasují?

Určitě. Hnutí ANO potřebuje sociální demokracii pouze v okamžiku vyslovení důvěry vládě. Kdyby poté ČSSD jakkoli zlobila, nebo dokonce z vlády odešla, nic se pro ANO nezmění. Místo poslanců ČSSD její jednobarevnou vládu podpoří Okamurova SPD. Sociální demokracie bude ve vládě plnit funkci užitečného idiota a je trochu smutné a trochu komické, že si to sama ne-uvědomuje.

Díváte-li se na čtyři tváře ministrů za ČSSD, mají vůbec šanci upoutat pozornost voličů? Jan Hamáček se v tomto směru tváří dost sebevědomě a tvrdí, že se Babiše nebojí a prosadí se vedle něj.

Chápu, že když je někdo pár měsíců předsedou strany, vystupuje sebejistě. Bohužel v konkrétních krocích pan Hamáček sebevědomý vůbec není. Viděli jsme to na kauze Poche. Místo, aby ČSSD okamžitě ukončila jednání, dokud se problém nevyřeší, pan Hamáček navrhl, že on bude ministrem, ale pan Poche faktickým správcem resortu zahraničí. Čili nebyl schopen si svého nominanta prosadit. ČSSD má mít pět ministrů, ale v současnosti má reálně čtyři, respektive tři, neboť Miroslav Toman vyhovuje především Hradu a také Andreji Babišovi. ČSSD je tak ve vládní sestavě více oslabená, než by se mohlo zdát.

Vylučujete, že Jan Hamáček jen potřeboval na oko vyjádřit vděčnost za hlasy pražské organizace, ale od počátku na post šéfa diplomacie počítal s někým jiným než s Miroslavem Pochem, jehož prezident Zeman nikdy ministrem nejmenuje?

Vycházím jen z otevřených zdrojů. O tom, kdo je pan Poche, víme dlouho, známe jeho spornou politickou minulost. Hlavně to ale není sociální demokrat, mohl by fungovat v kterékoli partaji. Koneckonců mám pochyby o tom, že v pražské ČSSD je vůbec někdo sociální demokrat. V hlavním městě totiž žádnou levicovou politiku nedělala, vidíme to na bytové otázce, ale i na dopravě, kterou měla na magistrátu v gesci.

Miroslav Poche je příkladem spolupráce mezi veřejnými penězovody a lidmi z ČSSD. Na druhou stranu sehrál opravdu vůdčí roli při zvolení Jana Hamáčka předsedou strany. Na večerní schůzce před sjezdem pan Poche domluvil, kdo bude předseda a kdo ne. Všechno se to také stalo.

Pro mě to byl nepříjemný signál, že se v ČSSD nic nemění, že kmotři, kmotříci, straničtí bafuňáři a lobbisté dál stranu ovládají. To je pro ni největší ztráta. ČSSD se po několika prohrách, které utrpěla, měla stáhnout do opozice a vyjasnit si dvě věci, na prvním místě sestavit program, který by byl pro voliče přitažlivý, na druhém pak sáhnout k očistě, jež by do vedení přivedla lidi bez problematické minulosti, a to i ze světa mimo politiku. Jenže ona naopak pokračuje v krocích, které ji dostaly z 21 na sedm procent. Ať Jan Hamáček říká, co chce, tahle politika bude pro ČSSD vražedná.

Mluvíte o personáliích v ČSSD, ale když se podíváte na to, jaké lidi si do týmu pozval Andrej Babiš, také to není žádné Monte Carlo.

To je opravdové zoufalství. Například Taťána Malá na spravedlnosti je nejméně přijatelné jméno v historii resortu, ale není sama. Nechápu třeba personální výběr ANO v případě Dana Ťoka. To nebyl ministr, který by odborně veřejnost přesvědčil, že stavíme dálnice, co to dá, nekecáme, ale makáme. Nehledě na jeho otáčky: budu ve vládě, nebudu ve vládě, budu ve vládě.

Co tím tedy Andrej Babiš sleduje?

Jsou dvě možnosti. Možná přechází na strategii bezbřehé a bezkonkurenční loajality svých ministrů, která je důležitější než profesionalita a osobní integrita. To by vysvětlovalo Taťánu Malou. Je tu ale i jiná možnost, totiž že paní Malá sehraje roli obětního beránka a dojde k dohodě, že Babiš odvolá Malou a Hamáček se vzdá Pocheho. Je to jedna ze spekulací, která by dávala odpověď na otázku, proč ta paní může být na ministerstvu.

Když vás tak poslouchám, z té trojice se coby nejčitelnější a nejprofesionálnější partner jeví KSČM. Před ní ovšem pravice varuje jako před největším nebezpečím pro demokracii a také mluví o nejhlubší politické krizi od listopadu 1989. Jak to tedy je?

Pravicová opozice straší komunisty a líčí to tak, jako by hned zítra chtěli převzít moc. Ve skutečnosti je na tom programově poměrně špatně a místo zajímavých podnětů mává praporem antikomunismu. Paradoxně pro komunisty je tohle angažmá labutí píseň.

Měli nejhorší volební výsledek od listopadu 89 a Andrej Babiš, jehož teď budou podporovat, jim stáhl protestní hlasy. Zkušenosti z krajské politiky ukázaly, že komunisté jsou nejspolehlivější a vděčný partner, z veřejných rozpočtů si berou nejméně, když se na něčem dohodnou, jejich slovo platí, mají disciplinované zastupitele a poslance. Žádná revolta u nich nehrozí, takže jsou ideálním koaličním partnerem pro každou stranu. Sociální demokraté se občas cukají, ale komunisté jsou k Andreji Babišovi otevřeně vstřícní.

Což bude jejich konec?

Nepochybně, byť je otázka, jestli by stejně nepřišel. Už teď prohráli volby, protože přišli o nálepku protestní strany, kterou absurdně získal Andrej Babiš, který tady zprivatizoval, co mohl. Komunisté a jejich nejužší vedení se tak nyní budou snažit získat personálně a materiálně co nejvíc, ale osud KSČM je podle mě maximálně do dvou volebních období zpečetěn. Momentálně si proto říkají: naposledy si užijeme a po nás potopa.