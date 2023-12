Politolog a vysokoškolský učitel Lukáš Valeš pro Deník zhodnotil dva roky pětikoaličního vládnutí a předestřel i výhled do budoucna.

Jaké poločasové vysvědčení byste vládě za dva roky ve Strakově akademii dal?

Pětku.

Proč tak strohé a nesmlouvavé hodnocení?

Pětikoaliční pravostředová vláda nastupovala s obrovským očekáváním veřejnosti. Měla dokonce podporu lidí, kteří ji nevolili. Slíbila totiž věci, po nichž je v České republice poptávka, tedy slušnost, příkladnou politickou kulturu…

No moment, to přece v čele s noblesním akademikem Petrem Fialou naplňuje.

Kdybychom nebyli svědky kauz typu Nutella nebo návštěva zemědělské farmy s igelitovými pytlíčky na botách, tak možná. Druhou věcí, kterou od nové reprezentace občané očekávali, byla prosperita. Slíbili, že budou škrtat na výdajové straně rozpočtu, a dokonce snižovat daně, ale rozhodně je nezvyšovat, třeba tu nemravnou z nemovitosti. Najednou lidé zjistili, že ministři ekonomice nerozumějí, a co je nejhorší, měli ve skutečnosti jediný cíl, což bezelstně potvrdily špičky ODS v čele s panem Vystrčilem, a to svržení Andreje Babiše. Žádný program revitalizace země připravený neměli. Jsme svědky permanentní improvizace a amatérismu. Když si vzpomenete, jak se rodil pověstný konsolidační balíček, bylo vidět skoro v každé položce, že byl šit horkou jehlou a neměl s promyšlenou koncepcí nic společného. A co je nejhorší, všechny ekonomické parametry se od nástupu Fialovy vlády zhoršily. Česká republika neroste a dostala se do hospodářské krize.

Říkáte, že vládní strany neměly nic připraveného, ale například program dvojkoalice Pirátů a STAN měl skoro 900 stran. Není to spíš tak, že v teoretické rovině věděli přesně, co dělat, ale když se ujali vlády, zjistili, že na to nemají dost lidí, nástrojů nebo odvahy?

Rozhodně ne. Mají ve státním aparátu k dispozici tisíce lidí. Nemohou se vymlouvat na nedostatek odborníků. Piráti vzhledem k jejich voličské základně sympaticky slibovali, že se postaví desítky tisíc dostupných bytů. Kromě digitalizace to byla jedna z vlajkových lodí jejich programu. Kde ty byty jsou? Nikde, a do konce volebního období ani nebudou. Pokud něco v šuplíku i měli, tak to nerealizují. Jeden z mála úspěšných ministrů je Martin Kupka, ale jenom proto, že pokračuje v dopravních projektech, které připravili jeho předchůdci z Babišovy vlády. Fialova sestava tedy představuje obrovské zklamání. Česká ekonomika je na tom skoro nejhůř z celé Evropy, my a Německo jsme v recesi, ale zatímco oni jsou v minusu 0,3 procenta, my jsme propadli o 1,4 procenta. To je absolutní rekord. Bohužel vládní politika se tváří, že se jí to vůbec netýká. Z čistě pragmatického pohledu, tedy schopnosti spravovat zemi, si pětikoalice nezaslouží nic jiného než pětku. A obávám se, že už je také zralá na demisi.

Největší opoziční hnutí ANO také nešetří kritikou, mluví o katastrofě, nekompetenci, amatérismu, podsekávání ekonomiky, zvyšování daní a snižování životní úrovně. Myslíte si, že mají po ruce recept, jak by to dělali lépe, kdyby současnou vládu vystřídali?

Bohužel jsme na tom tak špatně, že kdokoliv by byl lepší než Petr Fiala, který je podle mě uvězněn v pověstné věži ze slonoviny a ekonomice vůbec nerozumí. Na druhou stranu chápu skepsi vůči Andreji Babišovi, protože dnešní opozice nemusí hnout ani prstem a předkládat alternativní projekty. Koalice se znemožňuje sama, jak dokazují rostoucí preference ANO a SPD. Nemyslím tedy, že by ANO bylo bůhvíjakou výhrou a po jeho nástupu by nastal rozkvět České republiky. Fakt je, že aspoň někteří ministři hnutí ANO měli realističtější pohled na ekonomiku. Žádný zázrak to však není.

Čelní představitelé hnutí ANO nahlas říkají, že vládní spolupráce s SPD je vyloučena. Byla by část ODS ochotna jít do koalice s Andrejem Babišem nebo podpořit jeho menšinový kabinet?

Samozřejmě, již se na to těší. O koalici ANO s ODS se diskutovalo i před volbami v roce 2021. Paradoxně spojovacím článkem tohoto projektu mohl být tehdejší hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Ten už to teď nebude, neboť zradil společenstvo prstenu. Je tady ale velmi pragmatické křídlo hejtmanů ODS. Jen připomínám, že když se v době covidové krize uvažovalo o vyhlášení nouzového stavu, šli proti vedení ODS a podporovali vládu ANO a ČSSD.

Pragmatismus ovšem není nic špatného, hejtmani mají k problémům normálních lidí prostě blíž než ministři. Mimochodem ten nejznámější, Martin Kuba, je sám podnikatel.

Mám dojem, že právě on se stává hlasem nespokojenců nejen uvnitř ODS, ale i průmyslu. Na spolupráci s ním vedení ODS podle mě rezignovalo. Když byl premiér Fiala na strojírenském veletrhu v Brně, dostalo se mu velmi nelichotivého přijetí jak ze strany Hospodářské komory vedené členem ODS Zdeňkem Zajíčkem, tak od pana Rafaje, šéfa Svazu průmyslu a dopravy. Problém této vlády je, že proti sobě postavila jak odboráře, tak zaměstnavatele. Představitelé podnikatelské sféry jsou s ní mimořádně nespokojeni.

Není ještě větším zádrhelem, že neumí mluvit se svými přirozenými voliči, jako jsou lékaři, učitelé, vědci nebo živnostníci?

Ti všichni jsou proti ní. Od profesora politologie Fialy jsem očekával, že bude schopen elementární analýzy vlastního elektorátu. Kde se vzal protest lékařů? No v tom, že se v zákoníku práce zdvojnásobila dávka dobrovolných přesčasů. Vláda bojuje proti vlastním voličům. Krásně je to vidět u lidovců, kteří si vzali ministerstvo práce a sociálních věcí, kde se logicky muselo škrtat, protože je tam nejvíc peněz. Přitom KDU-ČSL volí hlavně senioři a mladí lidé s velkým počtem dětí. Důchodcům tedy snížili valorizaci penzí a na rodiny nejvíc dopadne konsolidační balíček. Lidovci, ODS nebo STAN nejdou vstříc svým příznivcům. To je nějaká vládní choroba. Hnutí STAN, které je představitelem samospráv, souhlasilo s balíčkem, který radnice připraví o desítky miliard. To je čiré šílenství, pro něž nemám vysvětlení. No a Piráti si hrají na digitalizaci, jež není v reálu vidět ani slyšet. Jejich mladá voličská skupina potřebuje mít hlavně kde bydlet a mít dobré vzdělání. Nic z toho nepřichází. Učitelé přece nestávkovali kvůli platům, ale proto, že ministerstvo chtělo zhoršit už tak špatný stav českého školství tím, že by rušilo půlené hodiny. Proto říkám, že neměli žádný plán vládnutí, neboť kdyby ho měli, musel by zohledňovat zájmy skupin jejich voličů.

Budu polemizovat připomenutím slov místopředsedy ODS a ministra financí Zbyňka Stanjury, který tvrdí, že se opírá o silnou střední vrstvu a tři pilíře, na nichž má bytostný zájem, tedy snižování státního dluhu a rozpočtového schodku, podporu strategických investic a udržení sociálního smíru. To vám nezní jako plán?

O sociálním smíru už dnes asi nikdo nemluví a vláda má jediné štěstí, že zdejší odbory jsou ještě neschopnější než ministři. Kdyby tam byl někdo jiný než Josef Středula, byla generální stávka kvůli energiím už před rokem. Teď se jen svezli s učiteli a doktory, kteří byli schopni nějaké akce. Radikální je ještě svaz KOVO, ale pan Středula nedokázal nic a místo toho, aby trval na odchodu vlády, pochválil ji za to, že otevírá sociální dialog. S takovým odborářem je pro premiéra radost pracovat. A střední vrstva? Ta jen chudne a chudne. Především kvůli inflaci, na niž vláda úplně rezignovala.

Co mohla dělat?

Máme zákon o cenách, který vůbec nevyužila. Maloobchodní řetězce se vládě vysmály, když jim ministr zemědělství domlouval a žádal, aby zlevňovaly. Řekly mu, že ceny naopak zvednou. Vezměte si, že vysokoškolským učitelům žádná vláda nepřidala už pět let a lékařům zvýšili platy jen pod drsným nátlakem. Tady nejde o Fialu nebo Babiše, tedy o politiku, ale o ekonomické ukazatele. A ty mluví jasně: Česká republika chudne, propad reálných mezd je nejvyšší v Evropě. Nikdo tudíž nemůže vážně mluvit o tom, že střední třída roste a bohatne.

Ani snahu o konsolidaci veřejných financí jim neuznáte?

Loni měla vláda excelentní možnost dosáhnout vyrovnaného rozpočtu. Pokud měli ČEZ, Tykač (Pavel Tykač je majitelem společnosti Sev.en – pozn. red.) a další energetičtí baroni, banky i Andrej Babiš stomiliardové zisky, měla na ně vláda uvalit mimořádnou padesátiprocentní daň. Ale ihned, ne to dopředu vytroubit, aby se na to všichni připravili a optimalizovali. Státní rozpočet by získal 400 miliard a byl by v plusu.

To se od pravicové vlády dalo čekat opravdu stěží.

V Itálii mají daleko pravicovější vládu, která uvalila na banky čtyřicetiprocentní daň. Nejde o to, zda je vláda pravicová, nebo levicová. Nastaly mimořádné podmínky, kdy nefunguje trh a oligopoly deformují tržní prostředí. V tu chvíli by měl nastoupit stát a donutit firmy, aby ceny srazily. Takto to udělaly francouzská nebo slovenská vláda. Naši ministři řekli, že se jim to nelíbí, ale nebudou s tím dělat nic.

Čili se shodujete s viceprezidentem Hospodářské komory Filipem Dvořákem, který říká, že jakkoli jsou okolnosti a podmínky pro podnikání vychýlené, vláda přichází s tradičními nástroji, které mimořádnost nijak nezohledňují?

Přesně tak. Pana Dvořáka mám velmi rád a vážím si ho. Mimochodem on někde uvedl, že volil koalici Spolu, takže ho nelze obviňovat, že je Babišův člověk. Vyjádřil ale přesně podstatu věci. Vláda se musí chovat způsobem, který odpovídá daným ekonomickým poměrům. A ty teď nejsou normální.

Z jakého důvodu se vláda chová tak opatrnicky, nezatahuje za záchrannou brzdu, ale dokola opakuje, že vše dělá ve prospěch nezadlužené budoucnosti našich dětí?

Až na pár věcí, jež bychom sečetli na prstech jedné ruky, nedělá správně nic. V oblasti ekonomiky je zcela nekompetentní. Myšlenkově zamrzla v devadesátých letech minulého století, kdy ODS tvrdila, že trh vyřeší vše. Pořád se drží hesla z devadesátek, že stát je fuj a nemá se do toho plést. Učebnice ekonomie jasně hovoří o takzvaném tržním selhání. Dojde-li k abnormálnímu výkyvu třeba v energetice nebo maloobchodních řetězcích, musí do toho vstoupit stát. Analýzy Mezinárodního měnového fondu potvrzují, že firmy zcela prokazatelně zneužily inflaci k tomu, aby několikanásobně zvýšily svoje ceny bez ohledu na to, jak jim reálně vzrostly náklady. Když se trh nechová tržně, stát musí jednat. Na to česká vláda na rozdíl od Francie nebo Německa zcela rezignovala. Kromě toho je tady podezření, byť důkazy se budou hledat těžko, že existuje propojení mezi vládou a lidmi, kteří na krizi vydělali.

Situaci pětikoaliční vlády jste popsal jako dost temnou. Jak ji ovlivní volby v příštím roce, tedy evropské a krajské?

Evropské volby jsou u nás dlouhodobě nepříliš populární. Minule volilo do Evropského parlamentu 28 procent lidí. Možná se to teď trochu změní, protože dřív byl Brusel pro lidi méně vzdělané a ty, kteří Unii nemají rádi, někde daleko a synonymem dění, jež se jich netýká. Nyní díky Green Dealu, emisním povolenkám, cenám elektřiny a nesmyslnému tlačení na ekologickou pilu si i běžní občané začínají uvědomovat, že dění v Bruselu není až tak odtažité od jejich denní reality. Uvidíme, zda to bude dostatečný motiv, aby k volbám šli. Ale i kdyby pro vládní strany nedopadly příliš dobře, nebude to pro ně referenční rámec.

Zatímco ty krajské ano?

Ty by mohly přinést zemětřesení. ODS, lidovci a PirSTAN mají řadu hejtmanů a radních. Pokud odnesou katastrofální politiku svých centrálních politiků, budou desítky lidí bez práce. Tyto hladové krky začnou volat po změně, protože potřebují z něčeho žít.

Po čem konkrétně budou volat? A může jim současná vláda vyhovět?

Jedna věc se nabízí, ale skoro si myslím, že tato vláda si zaslouží tvrdý náraz, protože jinak se česká pravice znemožní na několik let dopředu. Kdyby panovaly staré pořádky, tlak zdola by donutil Petra Fialu k rezignaci. Místo této formace by vznikla vláda ve stejném politickém formátu, ale v jiném personálním složení, třeba s Martinem Kubou jako premiérem. Lidé by tak získali dojem, že se něco hýbe a věci se zlepší. Výrazně by to mohlo zmírnit očekávatelný katastrofální výsledek v roce 2025. K takové výměně ale nedojde. Mimo jiné i proto, že lídři ODS centralizují svou moc. Připravili regiony o samostatnou finanční politiku a všechno se děje v jejich pražských kancelářích. Výrazně se eliminovaly možnosti krajských organizací zasahovat do celostátní politiky. Je otázka, zda se kraje vzepřou, nebo zda to Petr Fiala a lidé kolem něj ustojí, ačkoli za to zaplatí jednou z největších proher v polistopadové historii.

Co by měli lídři ODS udělat, aby ji neutrpěli?

Okamžitě rezignovat a nahradit současnou garnituru novými tvářemi.