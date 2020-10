„Nakládáme vybavení a materiál 6. a 7. polní nemocnice, abychom zařízení byli schopni vybudovat a zahájit poskytování péče v případě potřeby," uvedl Šlechta.

Vojáci do Prahy převezou deset intenzivních a 80 standardních lůžek, operační sál, jednotky intenzivní péče, laboratoře a rentgeny, součástí je i deset ventilačních stanic jednotek intenzivní péče. V kontejnerech jsou také zdravotnické přístroje, nábytek a další vybavení.

Hlavní kolona vyrazí v pondělí

ON-LINE ke koronaviru naleznete ZDE

První předvoj, který připraví prostory, opustí Hradec v neděli ráno. Hlavní kolona odjede v pondělí v 8.00. Podle mluvčí generálního štábu Armády ČR Magdaleny Dvořákové budou od pondělí do pátku z Agentury vojenského zdravotnictví v Hradci Králové jezdit konvoje vozidel polní nemocnice o velikosti od deseti do 20 vozidel. V kolonách budou nákladní vozy s nakládacím zařízením, sanity, autobusy nebo osobní vozidla.

Na vybavení záložní nemocnice se bude podílet i Správa státních hmotných rezerv, která dodá přes 300 lůžek. Armáda má k dispozici asi 200 zdravotníků a dalších 60 lidí na technické zajištění.

Jedná se o preventivní opatření

Polní nemocnice byla v minulosti nasazena například v Afghánistánu. Podle Šlechty jsou její některé segmenty trvale využívány při zahraničních operacích. Vojáci také s polními nemocnicemi pravidelně cvičí a udržují je v dobrém stavu.

„Část polní nemocnice byla nasazena v roce 2017 v Mosulu v Iráku, další část je dosud v Kábulu. V obou případech šlo přibližně o 20 příslušníků polního chirurgického týmu," uvedla Dvořáková.

Podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) bude polní nemocnice v Letňanech záložní a nemusí být využita. Věří, že budou stačit navýšené kapacity kamenných nemocnic. Stát ale nemůže riskovat, že by nebyly záložní kapacity ve chvíli, kdy by skokově stoupl počet pacientů. Polní nemocnice by byla určena pro péči o pacienty s méně závažným průběhem.