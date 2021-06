Polovina vesnice jako by vůbec nežila, popisuje fotograf Jiří Baran zkázu

Na jih Moravy vyrazil spolupracovník Deníku Jiří Baran z Frenštátu v 11 hodin v noci. To, co viděl v Moravské Nové Vsi, nedokáže popsat slovy. „Bylo to hrozné, odporné, k pláči. Totální apokalypsa, jako po výbuchu, jen pípající alarm a houkající složky IZS. Zrovna přijížděla pořádková jednotka z Hradce Králové. Polovina vesnice jako by vůbec nežila, ta druhá zůstala v původním stavu. Snad nejhorší pohled byl na zbořený kostel.

Následky tornáda v Moravské Nové Vsi | Video: Jiří Baran

Ráno už bylo na místě celkem dost dobrovolníků, kteří vynášeli z trosek domů suť a pomáhali, s čím bylo potřeba. Ta solidárnost lidí je neskutečná. Sám se potom chystám pomáhat s odstraňováním škod, které tornádo způsobilo," popisuje. Fotky pořídil také v postižených Lužicích. Děkujeme za zaslání.