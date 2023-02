Deník na konci ledna zveřejnil velký materiál o sociálních stipendiích, které podporují studenty z chudých poměrů, aby nemuseli předčasně ukončovat vzdělávání jen proto, že na něj nemají peníze. Součástí textů byl i příběh studentky lékařské fakulty , která si přivydělává na třech brigádách, aby si vysokoškolské vzdělávání vůbec mohla dovolit. Není to pro ni nic nového, mamince pomáhala s rodinným rozpočtem již na gymnáziu. Kromě toho jí pomáhá projekt Retrostipendia od Nadace Albatros a Člověka v tísni.

Nyní bude mít podporovatelů patrně více. Na článek totiž reagovala asi dvacítka čtenářů Deníku.cz s nabídkou pomoci. „Ráda bych dívku podpořila, prosím můžete mi poslat číslo účtu, kam ji mohu poukázat částku? Smekám před ní a obdivuji ji. Zaslouží si podporu,“ napsala například do redakce paní Pavla.

Podobně se rozhodli i další čtenáři Deníku. „Zaujal mě váš článek o studentce medicíny, která to v životě nemá jednoduché, ale jde si za svým. Rád bych jí jednorázově finančně přispěl, asi bude sama vědět, na co peníze použije,“ reagoval pan Michal.

Příběh dívky lidi osobně zasáhl. „Existuje nějaký účet, kam bych mohla slečně poslat peníze a pomoci jí tak v její situaci? Jsem lékařka a vím, jak náročné to studium je a slečna má můj obrovský obdiv. Chtěla bych jí touto cestou alespoň trochu pomoci,“ uvedla čtenářka Anna.

Deníku se ozvalo i několik dalších lékařek s nabídkou odborné podpory či možné stáže. „Bylo by možné dívku kontaktovat? Případně ona může kontaktovat mě. Nabídla bych jí finanční pomoc s nákupem učebnic či studijních materiálů. Do budoucna by šla třeba i domluvit stáž na chirurgii v jedné pražské nemocnici,“ navrhla třeba lékařka Eva.

Tyto žádosti o propojení redakce studentce vyřídila a kontakty předala. „To jsem teda opravdu nečekala. Jsem z toho upřímně dojata a moc vám děkuji. Určitě se paní doktorkám ozvu,“ reagovala zaskočeně medička. V reakci na článek Deník.cz oslovila v textu zmíněnou kariérní poradkyni Michaelu Zítkovou také lékařka pracující momentálně v cizině, která studentce nabídla sponzorování do konce studia a také možnost zahraniční stáže.

Redakce Deníku všechny čtenáře nabízející finanční pomoc odkázala na Rut Veselou, koordinátorku projektu Retrostipendia, který slečně přispívá dva tisíce korun měsíčně. „Zatím jsme dostali tři konkrétní nabídky: dvakrát dvacet tisíc korun a jednou tisícovka měsíčně. Říkali jsme si, že bychom vybrané peníze rozpočítali a přidali k měsíčním stipendiím do konce studia,“ popsala další možný postup.

Koordinátorka uvedla, jak konkrétně by mohlo stipendium v příštích měsících vypadat. „Jeden z dárců si vyloženě přál větší jednorázový příspěvek, takže první stipendium by bylo vyšší a další měsíční částky již rovnoměrné,“ doplnila.

Zdroj: DeníkJak také Rut Veselá sdělila, klientů s podobným příběhem mají v projektu Retrostipendia celkem 260. „Ona je výjimečná tím, že to navzdory složitým rodinným poměrům dokázala dotáhnout až na medicínu. Ale máme tam i děti, u nich bojujeme za to, aby se staly alespoň kuchařem. A to je také důležité,“ upozornila. Ozvat se jí proto mohou potenciální dárci a filantropové, kteří zvažují, jaký užitečný sociální projekt podpořit. Kontakt je rut.vesela@clovekvtisni.cz.