Na palubě dvou vojenských letounů má dnes do Bejrútu dorazit také pomoc z Francie, která posílá zdravotnický materiál a záchranáře. Mezi dalšími státy, které reagují na žádost o pomoc od prezidenta Michela Aúna i premiéra Hasana Dijába jsou Slovensko, Polsko, Řecko, Rusko, Kypr, Nizozemsko, Británie či státy Perského zálivu.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v noci na dnešek na twitteru informoval, že Francie do Libanonu vyšle příslušníky civilní ochrany a "několik tun zdravotnického vybavení". Letouny by do Libanonu měly dorazit pozdě odpoledne. Na palubách bude 15 tun materiálu, záchranná stanice a 55 záchranářů. Náklad má pomoci s péčí až o 500 lidí. Již v úterý večer se podle Elysejského paláce francouzští členové mise Prozatímních jednotek OSN v Libanonu (UNFIL) zapojili do záchranných prací.

Připravena pomoci je Evropská unie, uvedl předseda Evropské rady Charles Michel a bruselské centrum pro koordinaci v případě krizových situací informovalo o více než stovce záchranářů, které EU do Libanonu posílá.

Otevření polních nemocnic

Ráno v Libanonu přistál kuvajtský vojenský letoun se zdravotnickou pomocí a dalším vybavením, uvedlo kuvajtské ministerstvo zdravotnictví. Katar oznámil, že do Libanon poslal první letadlo s pomocí a další tři budou následovat. Součástí nákladu mají být dvě polní nemocnice s celkovou kapacitou 1000 lůžek. Turecká humanitární organizace IHH na místě pomáhá s pátráním po přeživších a využívá kuchyň v palestinském uprchlickém táboře k zajištění jídla pro potřebné. Jordánsko poskytne zdravotníky a polní nemocnici. V Bejrútu podle AP polní nemocnici již otevřel Egypt.

Nizozemsko oznámilo, že do Libanon posílá zvláštní tým pro vyprošťovací práce, který se skládá z 67 lékařů, zdravotních sester, hasičů a policistů. Polsko vysílá tým asi 50 hasičů, z toho 39 záchranářů se čtyřmi psy a vybavení.

Řecké vojenské transportní letadlo míří do Libanonu s pátracím a záchranným týmem. Pomoc přislíbil také Kypr.

Rusko oznámilo, že do Libanonu pošle pět letadel s lékařským vybavením, zdravotníky a polní nemocnici.

Íránský prezident Hasan Rúhání prohlásil, že Írán je připraven Libanonu poskytnout zdravotnickou výbavu a pomoc při péči o zraněné. Podle íránské státní televize také vyjádřil naději, že okolnosti incidentu budou co nejdříve objasněny.

Česko vyšle do Bejrútu tým na záchranu z trosek

Libanon přijal také českou nabídku pomoci. Na twitteru o tom dnes ráno informoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle vyjádření ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) ČR zároveň poskytne Libanonu humanitární pomoc deset milionů korun. Prezident Miloš Zeman zaslal kondolenci libanonskému prezidentovi Michelu Aúnovi. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) nabídl Libanonu v případě potřeby možnost léčby deseti pacientů na popáleninových klinikách v Česku. ČTK vysílá od 15:00 živě tiskovou konferenci záchranářů před jejich odletem.

Do Libanonu pojede tým 36 členů pražského hasičského sboru. "Ve skupině je kromě záchranářů také pět kynologů, statik, lékař," uvedla v tiskovém prohlášení mluvčí hasičů Nicole Studená. Předpokládaný odlet je podle ní plánován na dnešních 16:00.

"Jsem v myšlenkách s obyvateli Bejrútu, je to obrovská tragédie. Vyslání pomoci je to nejmenší, co můžeme pro Libanon udělat," prohlásil Hamáček. Dvě gigantické exploze v bejrútském přístavu, které v úterý poničily několik čtvrtí, si vyžádaly podle aktuálních údajů Libanonského červeného kříže přes stovku mrtvých a více než 4000 zraněných.

"Ministerstvo zahraničí vyřizuje přelety tak, aby se hasiči dostali do Bejrútu ještě dnes," uvedl na twitteru Petříček. Doplnil, že dal pokyn k uvolnění deseti milionů korun na humanitární pomoc pro Libanon. Česko podle něj pošle i materiální pomoc.

Pražský hrad informoval, že Zeman dnes zaslal kondolenční telegram libanonskému prezidentovi Aúnovi. "S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o tragické explozi v Bejrútu, který si vyžádal mnoho obětí na lidských životech a tisíce zraněných. Dovolte mi, abych v této pohnuté chvíli vyjádřil svým jménem a jménem české veřejnosti hlubokou soustrast vám i rodinám obětí. Je mi nesmírně líto, že libanonský lid postihla tato smutná událost," uvedl prezident.

Prostřednictvím Černínského paláce nabídl Libanonu pomoc i ministr zdravotnictví Vojtěch. Do Bejrútu by mohl zamířit český traumatým a v případě potřeby by se desítka pacientů mohla léčit na klinikách popáleninové medicíny v Česku, uvedl Vojtěch na twitteru.

Takzvaný USAR tým (z anglického názvu Urban Search and Rescue) je složen z hasičů z Prahy a Moravskoslezského kraje. Je nasazován v případě rozsáhlé mimořádné události a živelné katastrofy, například zemětřesení, závalu či tsunami. Specializuje se na záchranu ze sutin, z výšek a hloubek. Tým je schopný zhruba do deseti hodin vyrazit na pomoc, pakliže postižená země pomoc přijme, uvedli hasiči na twitteru. V minulosti pomáhal po živelních pohromách v několika zemích.

Hamáček na ministerstvu vnitra novinářům řekl, že příslušníci týmu USAR se sjíždějí na smluvené místo a kolem 16:00 vyrazí, pokud se podaří vyřídit veškeré potřebné dokumenty související s jejich přeletem. "Součástí týmu jsou mimo jiné lékař a statik. Věřím, že to bude viditelný příspěvek ČR a ukáže se, že ČR je připravena a ochotna v takovýchto případech pomáhat," uvedl Hamáček.

Hasiči z týmu jsou vybaveni nejmodernější vyhledávací a záchranářskou technikou, včetně dýchacích přístrojů. Vedle lezeckého vybavení jim podle Studené nechybí motorové pily, rozbrušovačky na kovy, zdivo a beton, vrtačky, sbíječky, hydraulické stojky, ale také kvalitní přístroje na vyhledávání zavalených osob - echolokátor, bioradar, štěrbinové kamery - a hydraulické nářadí na vyprošťování zraněných z dopravních prostředků. Mají také speciálně cvičené a certifikované psy pro sutinové vyhledávání.

Příčiny katastrofy jsou zatím nejasné. Libanonský premiér Hasan Dijáb uvedl, že pravděpodobně explodovaly tuny dusičnanu amonného, které byly v přístavu uskladněny. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že podle amerických vojenských expertů byl příčinou výbuchu zřejmě pumový útok. Exploze vyvolala otřesy o síle 3,5 stupně a byla citelná a slyšitelná až na Kypru, vzdáleném od Libanonu více než 200 kilometrů. Většina bejrútského přístavu byla srovnána se zemí a poškozeno bylo i mnoho dalších budov ve městě. Hlavní ulice v centru jsou podle svědků zasypány sutinami.