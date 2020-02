Pomoc pro školy? EDUin navrhuje zřídit jednotku expertní podpory

Víme, jak na tom české školství je, kde jsou jeho slabá místa a co by pomohlo je odstranit. Přesto se nedaří s celým kolosem pohnout žádoucím směrem. Dokládá to i audit vzdělávacího systému, který na včerejším semináři v Senátu představila obecně prospěšná společnost EDUin.

Školní výuka. | Foto: Shutterstock