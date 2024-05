Ministerstvo navrhlo zvýšení televizního poplatku. V budoucnu čeká další růst

ČTK

Ministerstvo kultury navrhuje zvýšit televizní poplatek o 15 korun na 150 korun měsíčně a rozhlasový o deset korun na 55 korun. Původně navrhovalo televizní poplatek 160 Kč, navrhovanou výši rozhlasového zachovalo. V dalších letech by poplatky vláda mohla zvyšovat svým nařízením o inflaci, pokud by od poslední změny překročila šest procent. Vyplývá to z aktuálního návrhu mediálních novel, které ministerstvo vypracovalo. Počítá s jejich účinností od 1. ledna 2025. Původní návrh z loňského roku kritizovaly komerční televize.

Česká televize. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Martin Divíšek