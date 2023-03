Inflace a zvyšování cen energií dopadá i na pořadatele dětských táborů. Navýšení cen pobytů se ale zatím podle všeho neprojeví v poklesu zájmu ze strany rodičů a jejich dětí. Ten je totiž tradičně velký. Řada termínů letních táborů je tak už nyní vyprodána.

Dětský tábor v Boněticích | Foto: se souhlasem Tábora Bonětice

„Zatím je brzy na hodnocení, je teprve březen, ale zájem je velký, podobný jako v předchozích letech. Volají, ptají se, i když někteří ještě váhají,“ tvrdí Pavel Botek alias Boťas, který provozuje dětský tábor v Boněticích na Tachovsku.

I on musel cenu pobytů zvýšit. „Ale jen velmi mírně, o to nejnutnější, rozhodně nechci vyšší náklady přenášet směrem k rodičům. Jenže drobná úprava cen byla nutná, násobně víc stojí energie, velkou položkou je i cena jídla. Za suroviny zaplatíme jednou tolik, nechceme totiž jít cestou snižování kvality pokrmů,“ vysvětluje zkušený organizátor, které tábory pořádá už čtvrtstoletí.

„Přímo v Boněticích působíme 22 let. A jsme zde moc spokojeni,“ vypráví. Nedokáže si představit, že by s tím přestal. „Kvůli dětem, jsou strašně nadšené. Z těch, co jezdily jako malí špunti jsou dnes vedoucí. Mají zážitky na celý život,“ usmívá se.

Jeho cílem je přiblížit dětem soužití s přírodou, naučit je i samostatnosti. „Tohle za poslední roky mění. Současné děti jsou od přírody více odtržené, nemají takové znalosti, jak ty před dvaceti lety. Víc je zajímají mobily. I proto považuji za důležité, je naučit, jak se k přírodě chovat,“ říká Botek.

Fungování bez rodičů

V něčem se ale děti nemění. „Když děláme ukázky zásahů integrovaného záchranného systému, mají oči navrch hlavy,“ směje se.

Letní tábory jsou podle něj důležité i z toho důvodu, že se děti naučí fungovat bez rodičů, jsou samostatnější a dokáží řešit problémy. „Samozřejmě pro ně musíte uspořádat zábavný program. Mimo jiného máme i letní kino či různá kulturní vystoupení. Často k nám jezdí Bára Zemanová, léta naše vedoucí, teď popová hvězda,“ vypráví.

Pro rodiče, kteří vybírají pro své děti tábor, má několik doporučení. První z nich je dobře prozkoumat historii tábora. „Podívat se, jak dlouho jsou na trhu, pak zjistit, jaký program pro děti organizují. Dobré je i prozkoumat zázemí ubytování, nabídku jídla. Zjistit, jak probíhá komunikace s rodiči, fajn je prohlédnout si videa z táborového života, které jsou na stránkách táborů k dispozici,“ doporučuje Pavel Botek.

A těm, kteří chtějí poslat svou ratolest na tábor vůbec poprvé, přidává radu. „Je fajn, aby na tábor dítě poprvé jelo s nějakým kamarádem. Aby se mělo o koho opřít, to je pak záruka úspěchu,“ uzavírá.