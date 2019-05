Přestože uplynulo od konce druhé světové války už 74 let, pořád zůstává pro Josefa Svobodu z Trutnova tou nejhorší noční můrou. V krutých bojích přišel o kamarády, sám unikl smrti jen o vlásek.

Jako devatenáctiletý obsluhoval od roku 1944 minomet 1. československého armádního sboru. Nejhorší okamžiky prožil během bojů u Liptovského Mikuláše. Na vlastní oči viděl umírat kamarády, kteří se snažili dobýt pozice dobře opevněných a urputně se bránících Němců. „Útočilo se do kopce, bylo to moc těžké, naše pěchota tam strašně vykrvácela. Padlo 1375 našich a 4 tisíce Rusů. Pořád se mi o tom zdá, a pořád to bolí,“ říká dnes 93letý podplukovník ve výslužbě.