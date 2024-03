Bývalý diplomat Petr Kolář je tím mužem, který našel v generálu ve výslužbě Petru Pavlovi „zakopanou hřivnu“ či „neobroušený diamant“ a stál mu po boku nejen během kampaně, ale dávno před ní. Přítelem a rádcem mu je dodnes. V rozhovoru pro Deník Pavla charakterizuje jako člověka, jehož ještě před rokem okolní státníci brali jako kuriozitu, nováčka, vojáka v pozici hlavy státu. Teď je to podle něj úplně jinak.

Diplomat, manažer a poradce české hlavy státu Petr Kolář | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

„Všichni pečlivě sledují, co říká. I proto, že to, co uváděl před rokem, se potvrdilo a stalo se realitou. Berou ho jako prezidenta země, která se chová srozumitelně, ví, kam patří, nelavíruje a do značné míry též díky hlavě státu je spolehlivý spojenec,“ tvrdí Kolář.

A jak to je s Pavlovým odmítáním druhého mandátu? „Na rozdíl od jiných kandidátů, kteří od začátku křičeli, že touží být prezidenty, ale kromě nich samých je skoro nikdo nechtěl, Petr Pavel říká, uvidíme, zda mě lidé budou ještě chtít. Nejdříve musí něco dokázat, a když o něj voliči i potom budou stát a doba si to bude žádat, tak netvrdí, že to vzdá. Jen má pocit, že mandátem je zavázán k jednomu období a co bude pak, se uvidí,“ vysvětluje jeho poradce.

Co s lidmi, kteří mají rádi konspirační teorie

Podrobně hovoří také o tom, jak se stavět k lidem, kteří mají jiný pohled na mnoho věcí a vyjadřují je například účastí na protivládních demonstracích. „Vysvětlovat, že jedna a jedna jsou dvě, je někdy opravdu náročné. Člověk si říká, má-li to vůbec zkoušet tam, kde je nějaká nedostatečnost. Co s lidmi, kteří mají rádi konspirační teorie a věří, že všechno je jinak, než je oficiálně prezentováno, neboť na sociálních sítích se dočetli, jak to skutečně bylo,“ říká.

Podívejte se na záznam debaty s prezidentem Petrem Pavlem:

VIDEO: Prezident mluvil v Kladně s občany o Ukrajině, milostech i svém dětství

„Úkol přesvědčit tyto spoluobčany je předem odkázán k nezdaru, protože oni mají hotový názor, který se rovná víře. Nerozlišují mezi pravdou a názorem. My chceme, aby pochopili, že právo na názor není důležitější než fakta. A žádáme, ať je jejich názor výsledkem myšlení, ne jeho náhradou. Když ale s nimi začnete polemizovat a argumentujete fakty, tak jim ubližujete, nutíte je myslet, a to je bolí,“ vysvětluje.

Kolář versus Vohralíková?

Kolář odpovídá i na otázku, zda výměna v čele hradní kanceláře má co do činění s jeho prověrkou, o niž Jana Vohralíková odmítla požádat. „Odmítnutí mě zaskočilo, překvapilo, naštvalo. Tím se netajím, ale rozhodně nejde o klíč k oněm personálním změnám. Petr Pavel si dělá svůj názor, situaci vyhodnocuje a v jednu chvíli se rozhodne. Mimochodem jediná jeho pravomoc ve vztahu ke Kanceláři prezidenta republiky je jmenovat a odvolat jeho vedoucího. Všechny ostatní personální otázky jsou v kompetenci kancléře a prezident tím nemá být zatěžován.“

Jak Petr Kolář vnímá hlavní priority prezidenta Pavla do budoucna a udělal podle něj nějakou zásadní chybu během svého prvního roku ve funkci? Detaily se dočtete v pátečním tištěném Deníku a o osobních otázkách, své rodině i působení v americké advokátní a lobbistické kanceláři Petr Kolář hovoří též v sobotním podcastu Jiný pohled.