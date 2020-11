Prezenční výuka hry na hudební nástroj je zakázána, stejně jako koncerty či produkce živé hudby na svatbách nebo v restauracích. Doma však lidé na své nástroje stále hrát smějí. Doporučuje se však hudební nástroje pravidelně dezinfikovat, obzvlášť pokud je hráči sdílejí s dalšími členy domácnosti.

Velice rizikovým je z hlediska šíření kapének zpěv. Alespoň doma si ale rovněž zpívat smíte. Na veřejnosti ovšem může společně zpívat nanejvýš pět lidí. Jedinou výjimku z tohoto zákazu mají mateřské školy.

Také výlety na vlastní chaty a chalupy jsou nadále povoleny, ale pouze v rámci rodiny. Pokud plánujete cestu na vlastní chatu či chalupu, nezapomeňte vyjet z domu včas, abyste se do cíle dostali před večerním zákazem vycházení ten nyní platí od 23.00 do 4.59 hod.

Kontakt s místními lidmi by se měl ale omezit na nezbytné minimum, proto by se výletníci měli dostatečně zásobit potravinami. Kdo se přesto odváží opustit prostor chaty, měl by dbát zvýšené opatrnosti a samozřejmě nosit roušku. Samozřejmostí jsou i na venkově povinné dvoumetrové rozestupy.