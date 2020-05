Na našem zpravodajském serveru na adrese denik.cz/dotazy jsme spustili novou rubriku „Otázky dne ke koronaviru“, kam nám můžete posílat své dotazy.

Kdy mohu z ČR vycestovat svým autem do Belgie, kde žije můj životní partner, který je i mým společníkem v podnikání, a jaké doklady k vycestování potřebuji pro průjezd Německem a vstup do Belgie?

České úřady již vycestování z České republiky povolily. Otázkou je, zda vás na své území vpustí cizí státy. Podle webu velvyslanectví Spolkové republiky Německo mohou do této země vstupovat pouze osoby s německou státní příslušností či povolením k pobytu nebo bydlištěm v Německu a také přeshraniční pracovníci. Dále přes hranice mohou cestovat lidé se závažnými důvody pro vstup do země, kteří to doloží patřičnými písemnostmi. O případném vstupu do země rozhodne až na místě příslušník pohraniční policie. Písemný dokument odůvodňující nezbytnost cesty (např. povolení k pobytu, potvrzení o studiu v Belgii apod.) budou na hranicích vyžadovat také belgické úřady.

Můžu vycestovat na Slovensko za účelem servisu stroje na jeden den?

Na webových stránkách slovenského ministerstva zahraničních věcí je uveden výčet konkrétních případů, ve kterých slovenské úřady umožní vstup cizincům na své území. Možnost, na kterou se ptáte, v nich ovšem uvedena není.

Můžu jet na jeden den na Slovensko – na ambasádu do Bratislavy?

Na webových stránkách slovenského ministerstva zahraničních věcí je uveden výčet konkrétních případů, ve kterých slovenské úřady umožní vstup cizincům na své území. Patří mezi ně také osoby požívající diplomatické výsady a imunitu. Možnost, aby ostatní občané jezdili do Bratislavy na velvyslanectví, v nich ale uvedena není.

Mám smrtelně nemocného otce žijícího na Slovensku, chtěl bych za ním jet a ještě ho vidět. Jak se bude případně řešit vycestování za účelem pohřbu?

Na webových stránkách slovenského ministerstva zahraničních věcí je uveden výčet konkrétních případů, ve kterých slovenské úřady umožní vstup cizincům na své území. Návštěva nemocných příbuzných seniorů ani účast na pohřbu osob blízkých v tomto výčtu uvedeny nejsou.

Potřebovali bychom jet na Slovensko pro psa, opravdu jen na otočku bez zastávek. Je to možné? Nikde bychom se nezastavili, jen naložili psa a jeli zpět do ČR.

Na webových stránkách slovenského ministerstva zahraničních věcí je uveden výčet konkrétních případů, ve kterých slovenské úřady umožní vstup cizincům na své území. Vyzvednutí psa v tomto výčtu uvedeno není.

Kdy se otevřou taneční kluby, a od kolika hodin bude otvírací doba? Vlastním hospodu s malou disco – tak pro 50 tančících osob.

Vnitřní prostory restaurací a dalších obdobných podniků mohou jejich provozovatelé otevřít od 25. května. Otevřeno ovšem bude smět být jen do 23 hodin večer a poté od šesté hodiny ráno. Je to proto, že zejména v barech, na diskotékách a v nočních klubech nelze dodržovat požadované rozestupy. Zkušenosti ze zahraničí (zejména Jižní Koreje) naznačují, že s otevřením nočních klubů stoupá počet nakažených.

Smím cestovat do Německa za přítelem?

České úřady již vycestování z České republiky povolily. Otázkou je, zda vás na své území vpustí cizí státy. Podle webu velvyslanectví Spolkové republiky Německo mohou do této země vstupovat pouze osoby s německou státní příslušností či povolením k pobytu nebo bydlištěm v Německu a také přeshraniční pracovníci. Dále přes hranice mohou cestovat lidé se závažnými důvody pro vstup do země, kteří to doloží patřičnými písemnostmi. O případném vstupu do země rozhodne až na místě příslušník pohraniční policie.

