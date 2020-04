Na našem zpravodajském serveru na adrese denik.cz/dotazy jsme spustili novou rubriku „Otázky dne ke koronaviru“, kam nám můžete posílat své dotazy.

Pracuji v restauraci, kterou mi stát zavřel 14. 3. 2020, a nejsem ani v karanténě, ani v nějaké takové podobné situaci. A můj dotaz zní: Mám nárok na náhradu mzdy, nebo nějakou část, i když nechodím do práce ?

Ano. Náleží vám 100 %. Pokud jste zaměstnanec, může váš zaměstnavatel (majitel nebo nájemce hospody) požádat o pomoc z programu Antivirus (spadá to pod režim A – v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy, Úřad práce firmě proplatí 80 procent náhrady mzdy včetně odvodů, a to až do výše 39 tisíc korun).

Pokud jste přímo majitelem nebo nájemcem, na své zaměstnance můžete vy sama požádat o podporu z téhož programu (takzvaný kurzarbeit). Pokud nemáte zaměstnace, může se na něj vztahovat podpora pro živnostníky (25 tisíc korun), ale tam nejsou konkrétní parametry ještě známé, protože to, co schválila vláda, musí ještě schválit parlament a samo ministerstvo financí avizovalo změny.

Jak je to s kadeřnicemi? Mohou chodit stříhat k zákaznicím domů?

Ano. Kadeřnice sice nemohou vykonávat svou profesi ve svých provozovnách, své zákaznice ovšem mohou stříhat individuálně mimo svou provozovnu, tedy například u nich doma. Ale většina kadeřnic to ze strachu o své zdraví nedělá.

Pracuji v prodejně nábytku, která je zavřená. Náš zákazník se dožaduje vyzvednutí již rezervované sedací soupravy. Mohli bychom mu vyhovět? Uvádí, že by přišel s pomocníky, kteří by sedací soupravu v prodejně zabalili a odnesli.

Ne, není to možné. Také obchody s nábytkem zůstávají na základě vládního nařízení zavřené. Navíc je zakázáno shromažďování více než dvou osob s výjimkou

rodinných příslušníků, zřejmě by v tak malém počtu nábytek nemohli naložit.

Moje přítelkyně žije v Německu, má německé i české občanství, v Česku má svou firmu a žije zde i její maminka. Potřebovala by sem přijet – musí poté podstoupit čtrnáctidenní karanténu?

Ano, musí podstoupit karanténu. Daná osoba by měla dodržovat doporučení ministerstva zdravotnictví pro domácí karanténu.

Žiji v Opavě a jsem momentálně bez zaměstnání. Dostal jsem nabídku na práci v německém Ingolstadtu, ale hranice jsou nyní uzavřené. Existuje nějaká možnost, že bych tam kvůli novému zaměstnání odcestoval? V tom případě bych nepočítal s brzkým návratem.

V současné době není možné vycestovat, na tuto možnost se výjimka nevztahuje.

Jak se bude řešit situace pendlerů, kteří se vrátí třeba po třech týdnech z Německa nebo jiného státu? Mají sice povinnou karanténu, ale jejich rodinní příslušníci se mohou pohybovat mimo domov nebo chodit do zaměstnání?



Také tito lidé by měli dodržovat doporučení ministerstva zdravotnictví pro domácí karanténu (mimo jiné se pokud možno izolovat od ostatních osob, s nimiž žijí v domácnosti).

