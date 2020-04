Na našem zpravodajském serveru na adrese denik.cz/dotazy jsme spustili novou rubriku „Otázky dne ke koronaviru“, kam nám můžete posílat své dotazy.

Dnešní odpovědi byly zpracovány na základě odpovědí zaměstnanců ministerstva vnitra.

Mohu jako cizinka s povolením k pobytu na území ČR vycestovat do Polska, abych navštívila notáře kvůli zřeknutí se dědického práva?

Ano, vycestování na dobu kratší než 24 hodin bez nutnosti karantény po návratu je možné v naléhavé a mimořádné situaci, důvod výjezdu, v tomto případě návštěva notáře, je však nutné doložit na hranicích. Vzhledem k opatřením na hranicích v ostatních státech ovšem nelze garantovat vstup na území jiných států.

Můžu na víkend cestovat autem s rodinou na chatu nebo chalupu, když tam potřebuji udělat nějakou údržbu?

Lidé, kteří nepociťují příznaky onemocnění, mohou vycestovat do jiné lokality, s výjimkou lokalit uzavřených, při dodržení základních hygienických pravidel včetně vybavení rouškou a za předpokladu, že v místě setrvají v uzavřeném prostoru rekreačního objektu a budou minimalizovat kontakt s okolím.

Se snoubenkou žijeme v Německu asi deset minut od českých hranic. V Čechách máme rodiče. Je možné je navštívit?

Pokud je cesta nezbytná, tak ano, po návratu je pak nařízena 14denní karanténa. Bez nutnosti karantény lze vycestovat za účelem nezbytné péče o blízké rodinné příslušníky žijící v sousedních státech. Jedná se o krátkodobou návštěvu, při které se osoba vrátí do domovské země do 24 hodin, tedy na území sousedního státu nepřespí. Dokumenty ke vstupu – potvrzení lékaře o nutnosti zajištění péče, rodný list, oddací list, pobyt v jiném státě apod. Nepředvídatelnou mimořádnou situací mohou být i další neočekávané, neplánované nebo objektivně nezměnitelné životní situace. Naléhavost situace bude na hranicích nezbytné prokázat všemi dostupnými podpůrnými dokumenty. Je proto třeba mít co nejvíce podpůrných dokumentů dokládajících naléhavost situace, jako je např. potvrzení od lékaře, parte, těhotenská kartička apod. Vzhledem k opatřením na hranicích v ostatních státech ovšem nelze garantovat vstup na území jiných států.

Kdy se budou znovu otevírat kadeřnictví?

Služby, kde se poskytovatel přímo dotýká těla svého klienta, mezi něž patří také kadeřnictví, zákon považuje za epidemiologicky závažné, protože riziko nákazy je u nich vyšší než třeba právě v obchodě. Proto nejen kadeřnictví, ale také holičství, pedikúry, manikúry, solária, kosmetičky a maséři nebo poskytovatelé regeneračních a rekondičních služeb budou moci začít pracovat až od 25. května.

