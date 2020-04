Na našem zpravodajském serveru na adrese denik.cz/dotazy jsme spustili novou rubriku „Otázky dne ke koronaviru“, kam nám můžete posílat své dotazy.

Dobrý den, pracuji v úklidové firmě, kterou si najímá firma která vyrábí automobilové díly a firma byla z důvodu koronaviru uzavřena, protože jsou zavřené firmy, které dodávají další díly nutné k výrobě. Po mě a mých kolegyních náš zaměstnavatel chce, abychom v době, kdy je firma zavřená, čerpali dovolenou, nám se toto nelíbí, oznámil nám to ze dne na den. Chci se zeptat: má na toto zaměstnavatel právo? My za uzavření firmy nemůžeme. Můžeme se nějak bránit?

Zaměstnavatel může podle zákoníku práce nařídit zaměstnanci čerpání dovolené. „Avšak musí vždy zaměstnanci písemně oznámit konkrétní dobu čerpání minimálně 14 dní předem. Bez dohody se zaměstnancem tak nemůže dovolenou nařídit „ze dne na den“, konstatuje na svém webu ministerstvo práce a sociálních věcí.

Pokud jde o hromadnou dovolenou, podle zákoníku práce zaměstnavatel „může v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem rady zaměstnanců určit hromadné čerpání dovolené, jen jestliže je to nezbytné z provozních důvodů; hromadné čerpání dovolené nesmí činit více než 2 týdny a u uměleckých souborů 4 týdny“. Se stížností se můžete obrátit například na Státní úřad inspekce práce.

Dobrý den, mám jednu otázku ohledně karantény. Sousedi, kteří žili chvilku v Německu kvůli práci, se vrátili do Čech. Jak je možné, že nejsou v karanténě a chodí si klidně ven?

Německo patří mezi rizikové země. Lidé, kteří se odtamtud vrátí, tak musí do povinné čtrnáctidenní karantény. Pokud ale jsou zpátky delší dobu nebo už si karanténou prošli a nejsou u nich příznaky nákazy, platí pro ně stejná pravidla jako pro ostatní lidi bez nařízené karantény. To například znamená, že mohou chodit do práce i na nákupy.

Jsem jako nezaměstnaný veden na úřadu práce od prosince minulého roku. Koncem dubna mi končí období pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Doma se starám o děti školou povinné (9 a 11 let), takže si nemohu sehnat práci. Mám nárok na nějakou další finanční podporu?

Máte nárok a dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi. Ošetřovné se týká zaměstnanců (případně jeho obdoba vyplácená ministerstvem průmyslu živnostníkům).

„Nárok na ošetřovné mají pouze zaměstnanci,“ konstatuje na svém webu ministerstvo práce a sociálních věcí. Vypočítává se z jejich mzdy. Nejlépe bude, zeptáte-li se na možnosti finanční podpory na Úřadu práce.

