Na našem zpravodajském serveru na adrese denik.cz/dotazy jsme spustili novou rubriku „Otázky dne ke koronaviru“, kam nám můžete posílat své dotazy.

Za pomoc s vypracováním dnešních odpovědí děkujeme pracovníkům Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje

Co zajímá vás? Položte svůj dotaz ve formuláři ZDE. Deník vám u úředníků zajistí odpověď. Tento článek tak budeme postupně doplňovat a aktualizovat.

Mám doma ještě z 80. let horské slunce s rtuťovou tlakovou výbojkou. Někde jsem četl, že vyzařuje nebezpečné UVC záření, jež ničí vše živé. Prý se to ještě dodnes používá k dezinfekci laboratoří a operačních sálů. Zabilo by to i koronavirus?

Libor Grubhoffer, virolog a ředitel Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích: „Určitě by to zabilo koronavirus. Takovýto přístroj lze využívat i k dezinfekci roušek a podobně. Ale samozřejmě doporučuji maximální opatrnost při jeho používání, aby se člověk zbytečně nevystavil nebezpečí. Bývala to běžná součást domácností, dnes je součástí infekčních laboratoří.“

Na následující otázky odpověděl: ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví na Krajské hygienické stanici Kraje Vysočina RNDr. Jiří Kos:

Lidé, kteří jsou 14 dní v karanténě po návratu např. z Rakouska, mohou po těch 14 dnech rovnou do práce? (pokud nemají příznaky)

„Pokud měli oficiální karanténu a nemají příznaky, mohou.“

Všechny vaše dotazy a odpovědi naleznezte ZDE

Chci se zeptat, jestli se někde provádí zpětné testování na koronavirus? Konkrétně já jsem měl typické (podle pro mě dostupných informací) příznaky. Ztráta čichu (trvá doposud), horečka 39 ºC, úporný suchý kašel. Byl jsem očkován proti chřipce. Na 14denní nemocenskou jsem byl odeslán s respiračními problémy. Bylo to koncem února, nikde jsem necestoval. Zajímalo by mě, jestli jsem náhodou tento virus neměl?

„Určitě by se to dalo zjistit, ale mám obavu, že současná kapacita odběrových pracovišť a laboratoří na toto není nachystána. Musel by Vás tam poslat lékař nebo hygienik. Testy je možné si nechat udělat v Praze, pokud si je zaplatíte, ale třeba u nás na Vysočině to v tuto chvíli nejde, laboratoře jsou zahlceny.

Mám dotaz, zda v současné době mohu uskutečnit doma soukromou porážku

tzv. domácí zabijačku o počtu do 10 osob?

„Když není nikdo z osob v karanténě, tak tomu nemůže nikdo zabránit. Podstatné je, že je to doma, soukromá akce, nesměla by to být součást nějaké vesnické taškařice.“

Další dotazy, které nám od vás dorazily, zatím čekají na zodpovězení na úřadech. Jakmile odpovědi obdržíme, zveřejníme je v tomto článku. Pokud i vy máte otázku, pošlete ji přes formulář ZDE. Děkujeme.