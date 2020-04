Na našem zpravodajském serveru na adrese denik.cz/dotazy jsme spustili novou rubriku „Otázky dne ke koronaviru“, kam nám můžete posílat své dotazy.

Dnešní odpovědi byly zpracovány na základě odpovědí z Krajské hygienické stanice Pardubického kraje.

Co zajímá vás? Položte svůj dotaz ve formuláři ZDE. Deník vám u úředníků zajistí odpověď. Tento článek tak budeme postupně doplňovat a aktualizovat.

Pokud budu mít koronavirus a budu se léčit doma, osoby, které jsou se mnou ve společné domácnosti budou rovněž testovány na Covid-19. Jak se toto řeší s obstaráváním nutných potravin pro domácnost?

V případě nařízené karantény doporučuji zařídit nákup přes příbuzné známe, charitu či e-shopem.

Moje žena s dětmi 4 a 7 let, jsou doma a já chodím do práce, jsem technik na STK, tedy pracuji s lidmi a pohybuji se ve vozech zákazníků, v ochranných prostředcích. Žena mě nutí nosit roušku i doma, protože bych svou rodinu mohl nakazit. Má to nějaký význam? Z mého pohledu je to zbytečné,když stejně sdílíme společnou domácnost.

V domácím prostředí je zbytečné nosit roušku, pokud nemáte příznaky onemocnění.

Všechny vaše dotazy a odpovědi naleznezte ZDE

Když dám potraviny do mrazáku, zničí se virus?

Nemáme informace o likvidaci viru zmražením, naopak vysoké teploty ho však ničí.

Přítel mi volal že jeden jeho kolega dnes nedorazil do práce, že má vysoké teploty a že se Teda nechá testovat na koronavirus, ale jak víme testy budou za dlouho a on bude v karanténě. Přítel s ním včera byl tři hodiny v kanceláři, tak se ptám když sním přišel úzce do kontaktu tak má taky jít do karantény?

Aspoň do té doby než ten jeho kolega bude vědět výsledky. Kontakt v kanceláři trvající déle než 15 minut, je veden jako úzký kontakt. V případě + výsledku u kolegy se na vás bude vztahovat karanténa ( samozřejmě musí kolega musí informovat, kdo se s ním v kanceláři nachází).

Vrací se mi dcera z Anglie, musí na 14 dní do karantény. Budeme muset do karantény automaticky celá rodina, když s ní žijeme v jedné domácnosti?

Po návratu ze země, kde je vysoký výskyt onemocnění zůstává v karanténě daná osoba, které se to týká. Ostatní ve společné domácnosti nemusí, přesto zdravotníci a pečovatelé v sociálních službách jsou rizikovou skupinou, a proto doporučujeme, aby se dohodli se zaměstnavatelem, a také zůstali 14 dní doma.

Další dotazy, které nám od vás dorazily, zatím čekají na zodpovězení na úřadech. Jakmile odpovědi obdržíme, zveřejníme je v tomto článku. Pokud i vy máte otázku, pošlete ji přes formulář ZDE. Děkujeme.