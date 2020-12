Poradna Deníku: Jak to bude s ošetřovným na školní děti při rotační výuce?

Postupně dochází k návratu dětí do škol. Jak to bude s ošetřovným pro jejich rodiče v okamžiku, kdy se plně vracejí do tříd a kdy mají takzvanou rotační výuku, takže se v lavicích střídají ob týden?

Poradna Deníku ke koronaviru | Foto: Deník/Jiří Bušek

V případě žáků prvního stupně základních škol, pro které je obnovena výuka v plném rozsahu, platí následující: pečující osoby naposledy vyplňují formulář Žádosti o ošetřovné za měsíc listopad. „Naposledy lze u dětí, pro které se takto obnovila prezenční výuka, uplatnit nárok na ošetřovné za den předcházející obnovení výuky,“ konstatuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Po vyplnění žádosti předá zaměstnanec tiskopis zaměstnavateli. Poradna Deníku: Manuál radí nemíchat děti Přečíst článek › Při vyplňování nezapomeňte doplnit číslo žádosti, pod kterým jste uplatnili nárok na ošetřovné v předchozím měsíci, a zaškrtněte, že se navazuje na žádost z minulého měsíce. V případě rotační výuky tato dávka náleží nadále v těch dnech, pro které platí zákaz osobní přítomnosti žáka ve škole, a dítě je tedy doma na distanční výuce. „Pečující osoby proto budou pokračovat v již uplatněných Žádostech o ošetřovné (tedy uvádět stále původní číslo prvotní žádosti) a vykazovat na nich dny péče o dítě na distanční výuce, dokud u jejich dítěte nedojde k plnému obnovení prezenční výuky,“ informuje ČSSZ.