Na našem zpravodajském serveru na adrese denik.cz/dotazy jsme spustili novou rubriku „Otázky dne ke koronaviru", kam nám můžete posílat své dotazy.

Dnešní odpovědi byly zpracovány na základě odpovědí zaměstnanců ministerstva vnitra.

Co zajímá vás?

Chci vyjet do Rakouska za dcerou a vnoučaty - je samoživitelka a chci jí ulevit. Jak se mám prokázat, že jedu za rodinou? Co mám předložit? Stačí když mi dcera nafotí pasy nebo kartičky pojištěnce?

Ano, za dcerou můžete odcestovat. Po návratu do ČR ale musíte absolvovat povinnou karanténu. Nezbytnost takové cesty musí být na hraničním přechodu doložena všemi dostupnými podpůrnými dokumenty, v tomto případě například aktuálním bydlištěm či pobytovým oprávněním v jiném státě pro rodinného příslušníka nebo osoby blízké. Vzhledem k opatřením na hranicích v ostatních státech ovšem nelze garantovat vstup na území jiných států.

Jak je to s nyní výběrem poplatků za parkování? Již se mají platit podle obvyklého režimu?

Uvedená problematika sice nespadá do gesce ministerstva vnitra, nicméně krizové opatření, kterým se městům a obcím zakazuje zpoplatňovat parkovací zóny, vláda prodloužila po dobu trvání nouzového stavu, tedy až do konce dubna.

Pobývám u přítele na Slovensku s naším synem, ale trvalé bydliště mám v ČR. Můžu se do České republiky jet podívat za rodinou, a pak se vrátit zpátky do Slovenské republiky?

Ano, můžete přijet do ČR, ale musíte zde absolvovat povinnou 14denní karanténu. Při návratu zpět do zahraničí ovšem budete muset doložit dokumenty nezbytnost takové cesty. Vzhledem k opatřením na hranicích v ostatních státech ovšem nelze garantovat vstup na území jiných států.

Kdy skončí omezený provoz na úřadech?

Úřady začínají ve standardním rozsahu fungovat právě ode dneška, ovšem za dodržení přísných hygienických opatření. Na úřadě přesto nemusí být stále všichni zaměstnanci. Pokud to není nezbytné, je nejvhodnější ke kontaktu využít telefon, e-mail nebo datovou schránku. Stejně budou postupovat i úředníci.

Další dotazy, které nám od vás dorazily, zatím čekají na zodpovězení na úřadech. Jakmile odpovědi obdržíme, zveřejníme je v tomto článku.