Dnešní odpovědi byly zpracovány na základě odpovědí zaměstnanců ministerstev průmyslu a obchodu a práce a sociálních věcí.

Jak zjistím, která konkrétní „řemesla s provozovnou“ jsou již od tohoto pondělí otevřená?

Existuje na to seznam vydaný MPO. Konkrétně jde o tyto provozovny řemesel: sklář a sklenář, brusič, kameník, kamnář, modelář, kovář a podkovář, kovolitec, obráběč, smaltér a galvanizér, zámečník a nástrojář, hodinář, zlatník a klenotník, pozlacovač, karosář, truhlář, kožešník, obuvník a švec, švadlena a krejčí, brašnář a sedlář, bednář, košíkář, knihař, tiskař, knihtiskař a vazač, keramik a hrnčíř, kovotepec a kovolitec, cizelér, zvonař a pasíř, platnéř a medailér, barvíř, čalouník, parukář a vlásenkář, písmomalíř, grafik a designér, výrobce bižuterie a ozdob, výrobce hraček, výrobce hudebních nástrojů, opravář pracovních strojů, nožíř, fotograf a také psí salony.

Dvacet let pracuji jako pendler v Rakousku. Zatím jsem na dovolené, ale pak se nejspíš budu muset odstěhovat do Rakouska a po návratu být v karanténě. Proplácí nějakým způsobem karanténu i v Rakousku? (cykly 3 týdny práce, 2 týdny karanténa) Protože je karanténa nařízena vládou ČR a ne ze zdravotních důvodů. V případě, že neseženu ubytování, je velice pravděpodobné, že dostanu výpověď. Pokud dostanu výpověď z důvodu zavřených hranic, mám nárok na odstupné, nebo ho pak mohu nárokovat na české straně?

Podle posledních informací potvrzení o povinné karanténě nařízené z české strany Německo a Rakousko neuznávají, přestože migrující pracovníci mají v hostitelském státě, pokud jde o pracovní právo a sociální výhody, stejné postavení jako tamní občané. „Z hlediska sociálního zabezpečení jsou migrující osoby zpravidla pojištěny ve státě výdělečné činnosti, tzn. i když v ČR bydlí, přispívají do systému státu, kde pracují, a vůči němu také uplatňují nároky, které jeho právní předpisy stanoví. Uznatelná je pouze pracovní neschopnost z důvodu konkrétní nemoci s identifikovanou diagnózou od lékaře,“ konstatovala Kateřina Brodská z tiskového odboru ministerstva práce a sociálních věcí. Česká strana podle ní nicméně s partnery v Německu a Rakousku jedná. Pokud přijdete o práci a máte trvalý pobyt v Česku, můžete požádat úřad práce o podporu v nezaměstnanosti i sociální dávky. „V první řadě je velice důležité si od zaměstnavatele nechat vystavit potřebné dokumenty o ukončení zaměstnání, jako jsou potvrzení o zaměstnání, Arbeitsbescheinigung v případě návratu z Německa a Rakouska, nebo zápočtové listy v případě návratu ze Slovenska. Důležité je, aby byla výpověď v písemné formě,“ upozorňuje Brodská.

