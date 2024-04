Portál občana míří do mobilů. Upozorní i na konec platnosti dokladů

Zásadním způsobem zjednodušit komunikaci mezi lidmi a úřady má mobilní aplikace Portál občana, kterou plánuje stát brzy spustit. Kromě toho také připravuje digitální plnou moc. Už od ledna pak mohou Češi vyžívat aplikaci eDoklady, jež jim umožňuje „nosit“ doklady v elektronické podobě v chytrém mobilním telefonu.

Portál občana míří do mobilů. Co to znamená? Více se dozvíte v článku | Foto: Shutterstock