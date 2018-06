Posílání e-receptů jako SMS? Celý proces to zdržuje a komplikuje, tvrdí lékárny

Posílání elektronických receptů jako SMS na mobilní telefon zdržuje podle České lékárnické komory (ČLnK) vydávání léku v lékárně. Novinářům to dnes řekl viceprezident ČLnK Aleš Krebs. V květnu lékaři pacientům poslali 208 tisíc SMS z celkem pěti milionů receptů. E-mailem přišlo pacientům jen necelých 44 tisíc e-receptů. Povinnost evidovat všechny vydané recepty elektronicky mají lékaři od letošního ledna.

Papírovou formou se předá ještě asi pětina, dovoluje to roční odklad pokut.

Do mobilního telefonu přijde pacientovi e-recept jako dvanáctimístný kód složený s čísel a písmen. "Pro pacienta i lékaře je to jednoduchý systém. Přepis kódu, i pokud je bezchybný, je pro nás ale delší než jiné formy vydání, kdy stačí načíst čárový kód čtečkou," řekl Krebs. Stěžuje si na to podle něj čím dál více lékárníků.

Prozatímní ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který má fungování elektronických receptů na starosti, Irena Storová tento týden na semináři k e-receptu uvedla, že možnost SMS byla snahou vyjít vstříc lidem, kteří nemají chytrý telefon. Podle ní to ale není definitivní řešení.

Systém sice nepoužívá nejčastěji zaměnitelná písmena jako "nula" nebo písmeno "O". Pokud lékárník udělá v kódu chybu, musí podle Krebse začít celý proces vydání e-receptu znovu. Podle prezidenta komory Lubomíra Chudoby by pomohlo, kdyby byly čipy v kartách pojištěnců zdravotních pojišťoven nebo šlo e-recept nahrát a přečíst například z občanského průkazu.

Počty odeslaných receptů formou SMS každý měsíc rostou. Zatímco v lednu jich bylo 17 tisíc, v únoru už čtyřikrát víc a v květnu přes 208 tisíc. Ve středu jich bylo za červen už 100 tisíc z celkem 2,2 milionu předepsaných receptů.

Pro pacienta se při vydávání receptu příliš nezměnilo. Stále může dostat recept vytištěný na papíře, který pak předloží v lékárně. Díky předání přes SMS nebo e-mail může lékař vystavit recept i mimo ordinaci nebo bez fyzického setkání s pacientem, například u antikoncepce nebo dalších pravidelně užívaných léků.

Od ledna budou moci lékaři vidět, jaké léky předepsali jejich pacientovi jiní kolegové. Po ročním období bez pokut budou úřady lékaře, kteří budou dál vypisovat papírové recepty, pokutovat. Výjimku budou tvořit výpadky elektřiny, internetu nebo centrálního úložiště e-receptů, kdy bude možné napsat recept papírový. Podle ministerstva to budou asi dvě procenta, do systému je budou zadávat lékárny.