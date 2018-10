Poškozený most na Vltavské půjde k zemi. Podepřením Praha jen získá čas

V noci na dnešek nečekaně uzavřený most u stanice metra Vltavská bude nutné zbourat. Uvedla to mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. Zároveň TSK zbourá i paralelní most, po kterém vede komunikace Bubenská v opačném směru, informovala Česká televize.

Správa komunikací už vybrala firmu, která v následujícím týdnu uzavřený most podepře, aby se mohl otevřít dopravě. Tím město získá čas na práce na projektu zbourání a stavby nových mostů, což nějakou dobu potrvá. Mosty jsou z roku 1980 a stavěly je Vojenské stavby. „Jedná se o podobný typ konstrukce, jako byl most v Janově nebo Trojská lávka,“ uvedla mluvčí. Lávka v Troji se zřítila loni v prosinci, zranili se při tom čtyři lidé. Dálniční most v italském Janově se zřítil v srpnu, tragédie si vyžádala desítky obětí. Podle Liškové není úplná oprava v žádném případě možná. ČTĚTE TAKÉ: Havarijní stav mostu u stanice Vltavská. Neprojedou tramvaje ani auta Náhlé uzavření mostu přineslo komplikace do pražské dopravy. Přestože se jedná o vyústění magistrály, očekávaný automobilový kolaps v okolí podle svědků nenastal. Řidiči mají dvě možnosti, jak uzavřený most objet. Z Hlávkova mostu mohou sjet na nábřeží Kapitána Jaroše a pokračovat Argentinskou do Holešovic. Hlavní objízdná trasa do Veletržní ulice vede přes nábřeží Kapitána Jaroše a ulici Dukelských hrdinů. Objídné trasy byly dopoledne přetížené, ale průjezdné. Problém pro kočárky a vozíčkáře Větší potíže měli cestující hromadnou dopravou. Zákaz průjezdu tramvají v postižené lokalitě změnil jejich trasy a někteří lidé byli ráno poněkud zmateni. Nicméně na sloupcích na zastávkách bylo kromě oznámení o jejich zrušení umístěno i schema, kudy dotčené linky jezdí a na místě byli k dispozici zaměstnanci dopravního podniku s patřičnými informacemi. Uplně největší problém tak řešily maminky s kočárky spolu s vozíčkáři. Úplné uzavření oblasti i pro chodce je zbavilo možnosti bezbariérového pohybu v okolí stanice. ČTĚTE TAKÉ: TSK doporučila varianty pro dočasnou náhradu Libeňského mostu, Povedou souběžně

Autor: Richard Šedý