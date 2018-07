Poskytnutí informací policii? Jen když si je nemůže zjistit sama, rozhodl výbor

Policejními žádostmi o poskytnutí informací ze Sněmovny by se poslanci měli zabývat jen tehdy, pokud by si policie nemohla tyto údaje zajistit sama vlastní prací. Postup dnes doporučil sněmovní ústavně-právní výbor v souvislosti s požadavkem policie, aby jí Sněmovna poskytla výpověď někdejšího předsedy Fotbalové asociace ČR Miroslava Pelty, kterou učinil loni v srpnu před vyšetřovací komisí k únikům z vyšetřovacích spisů.

Předseda výboru Marek Benda z ODS upozornil na to, že vyšetřovací komise je jedním z mála orgánů vázaných mlčenlivostí. „Jsme ústavní institucí, nejsme servisem policie,“ řekl. Helena Válková (ANO) poukazovala na dělbu moci, přičemž vyšetřovací komise je orgán, který pracuje pro účely Sněmovny.

Naopak Pirát Jakub Michálek zdůraznil, že smyslem mlčenlivosti není odpírat libovolné informace komukoli. Neuspěl ale s návrhem, kterým by výbor doporučil, aby Sněmovna policii Peltovu výpověď před komisí poskytla.

Výbor doporučil i podrobný postup, jak by měla Sněmovna s policejními žádostmi o informace pracovat. Měl by je posuzovat ředitel bezpečnostního útvaru, jenž by také uvedl, zda si policie může údaje obstarat jinak. O dalším postupu by potom jednal organizační výbor.

Fotbalový boss Pelta byl loni obviněn kvůli údajnému zmanipulování sportovních dotací. Měsíc strávil ve vazbě, odkud byl propuštěn na začátku loňského června. Z policejních spisů o případu unikaly do médií informace.

Dozorující státní zástupce dokonce kvůli tomu požadoval stažení jednoho z článků, protože se obával, že zveřejněné informace budou zasahovat do průběhu trestního řízení. Pelta před komisi přišel loni 22. srpna, svou výpověď však tehdy nechtěl komentovat.

Poslanecká vyšetřovací komise vznikla hlavně kvůli uniklým nahrávkám rozhovorů bývalého novináře Mladé fronty Dnes (MfD) Marka Přibila s někdejším vicepremiérem a nynějším premiérem Andrejem Babišem (ANO), na kterých mluvili o zveřejňování kompromitujících materiálů.

Babiš byl v té době majitelem vydavatelství Mafra, pod které MfD spadá. Babiš nahrávky označil za zmanipulované a za součást kampaně proti sobě. Komise se však dotkla i případu úniků v Peltově kauze.

Obdobné žádosti bezpečnostních složek vůči Sněmovně se už v minulosti vyskytly. V roce 2016 odmítla Sněmovna zbavit mlčenlivosti členy vyšetřovací komise k reorganizaci policie, jak ji o to žádala Generální inspekce bezpečnostních sborů. Důvodem žádosti byly úniky z takzvané zprávy bývalého ředitele někdejšího protimafiánského útvaru Roberta Šlachty do některých médií.

V roce 2013 žádal Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Sněmovnu například o záznamy z vnitřních i vnějších kamer ve Sněmovně, informace o pohybu všech osob, které využívají poslanecké přístupové karty ve Sněmovně. Údajně to souviselo s případem tří bývalých poslanců ODS Petra Tluchoře, Marka Šnajdra a Ivana Fuksy.