Přestaňte psát legislativu v dílně soukromé firmy, opřeli se do ministerstva zdravotnictví poslanci sněmovního zdravotního výboru. Vadí jim, že se vedení resortu spoléhá při tvorbě zákonů na externisty ze soukromých firem. Normy by podle nich měli vymýšlet samotní úředníci. Kritizovali také nábor zaměstnanců úřadu. Také ten totiž pořádá majitel soukromé společnosti.

Chcete pracovat na ministerstvu zdravotnictví? Napište někdejšímu poradci ministra zdravotnictví Jakubovi Královi, radí si lidé na sociální síti. Podle výzvy, která se objevila na Facebooku, právě nyní probíhá nezvyklý nábor zaměstnanců do státní správy.

Pokud chce někdo působit na ministerstvu zdravotnictví či ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, má to vzít právě přes bývalého poradce ministra Jakuba Krále. Zájemci se mu mají ozývat přímo na e-mail, který Král používá ve své soukromé společnosti Porta Medica. Podivného náboru si jako první všimla koncem letošního ledna redakce Deníku.

Nyní nezvyklé počínání ministerstva zaujalo také poslance sněmovního zdravotního výboru. Vyzvali ministerstvo, aby vše vysvětlilo. „Je skutečně pozoruhodné, že je náborářem pro ministerstvo zdravotnictví osoba, která na ministerstvu vůbec nepracuje, ale místo toho vlastní soukromou firmu,“ kritizoval postup úřadu třeba lidovecký poslanec Vít Kaňkovský. Král si podle něj může vytvářet síť užitečných kontaktů, které mu budou zavázány.

Nábor v době propouštění

Pozastavil se také nad tím, že ministerstvo pořádá nábor právě v době, kdy by mělo naopak propouštět. „Ministerstvo na jedné straně ohlásilo, že se bude muset zbavit padesáti lidí a propustilo část úředníků z odboru farmacie. Na druhé straně ale pořádá výběrové řízení, do kterého se zapojuje jednatel soukromé firmy. Nějak mi to do sebe nezapadá,“ řekl Kaňkovský.

Nakonec se obul i do skutečnosti, že se Král podílí i na tvorbě legislativy. „Pan Král měl na starosti změnu zákona, která upravuje úhrady zdravotnických prostředků. Přitom jeho firma se zabývá právě poradenstvím v této oblasti. To je přece obrovský střet zájmů. Nedělejme legislativu v dílně soukromé firmy,“ řekl na jednání zdravotního výboru.

Dalšímu poslanci Petru Pávkovi (STAN) se zase nelíbí, že se ministerstvo rozhodlo převést některé své dosavadní kompetence pod Státní ústav pro kontrolu léčiv. „Rozumím tomu správně, že je chcete vyvést mimo kontrolu parlamentu?“ opřel se do zástupců ministerstva. Zatímco rozhodnutí ministerstva podléhají dozoru poslanců, v případě lékového ústavu jsou poslanci odkázáni jen na výroční zprávy.

Poslanec David Kasal (ANO) proto požádal ministerstvo, aby připravilo seznam kompetencí, které by měl v budoucnu převzít lékový ústav.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale řekl, že výhradám poslanců nerozumí. „Pokud jde o pana Krále, tak ten mimo jiné přednáší na právnické fakultě. Proto jsme ho požádali, aby se zeptal budoucích absolventů, jestli by u nás nechtěli pracovat. Nevidím na tom nic špatného,“ bránil svého někdejšího poradce.

Otočka o 180 stupňů

Mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová přitom koncem ledna Deníku napsala: „Zásadně odmítáme, že by pan Král pro ministerstvo vybíral zaměstnance či se jakkoliv angažoval ve výběrových řízeních. Z jakého důvodu byl uveden jako kontakt v daném inzerátu, to skutečně nevíme.“

Sporné pro Vojtěcha není ani to, že se spolumajitel soukromé firmy působící ve zdravotnictví podílí na tvorbě nové legislativy. „Pan doktor Král je nejlepší odborník na oblast zdravotnických prostředků v zemi. Jsme tedy rádi, že se ujal vedení odborné skupiny na ministerstvu zdravotnictví. Kolegové z odboru farmacie toho totiž bohužel nebyli schopni,“ uvedl.

Samotný Jakub Král dříve Deníku napsal, že se snaží jen pomoct ministerstvu, které je na tom personálně špatně.