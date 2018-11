Sněmovna schválila vládní novelu o zpomalení růstu platů politiků

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zdravotní sestra 26 400 Kč

Všeobecné sestry s osvědčením Všeobecná sestra v nepřetržitém provozu. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 26400 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: SPA HOTEL THERMAL přijme do pracovního poměru všeobecné sestry do směnného provozu., Pracovní doba od 7,00 do 19,00 hod a od 19,00 hod do 07,00 hod (turnus)., K výkonu práce je nutné odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání všeobecná sestra., Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, 5 týdnů dovolené, rekondiční pobyty pro pracovníky v nočních směnách, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a další benefity., Nástup možná dle dohody., Žádosti o práci zasílejte elektronicky na adresu man@thermal.cz, popř. možnost doručit na pracoviště po sjednání termínu schůzky předem na tel. 359 002 451.. Pracoviště: Thermal - f, a.s. - oo1, I. P. Pavlova, č.p. 2001, 360 01 Karlovy Vary 1. Informace: Marcel Man, +420 359 002 451.