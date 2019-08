V Senátu pro ústavní žalobu na prezidenta, jejímž autorem je senátor Václav Láska, hlasovalo 48 ze 75 přítomných senátorů. Proti bylo dvacet senátorů, dalších sedm se hlasování zdrželo. Pro návrh bylo potřeba nejméně 45 hlasů.

Návrh žaloby obdržela Sněmovna od horní komory poslední červencový den. Pokud by o ní poslanci nerozhodli do tří měsíců, takzvaně by spadla pod stůl. Už v pátek příštího týdne se bude návrhem zabývat sněmovní ústavně-právní výbor.

K Ústavnímu soudu se však žaloba dostane jen tehdy, když ji podpoří alespoň 120 poslanců. Ve Sněmovně však mají většinu strany, které prezidenta podporují - hnutí ANO, KSČM, SPD a většina sociálních demokratů.

Osm případů

Návrh žaloby je založen na tom, že Zeman podle jejích tvůrců kolem Lásky svými skutky ústavu porušuje. Konkrétně se v návrhu prezidentovi vytýká osmpřípadů jednání, od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální zahraniční politikou ČR.

Podnětem k žalobě bylo údajné ovlivňování justice prezidentem a zaměstnanci Hradu. Nejnověji k případům přibylo Zemanovo otálení s odvoláním Antonína Staňka (ČSSD) z čela ministerstva kultury. Zeman návrh žaloby již dříve označil za ústavní "negramotnost" a odmítl, že by jeho kroky byly v rozporu s ústavou.