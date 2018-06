Poslanci projednají vznik bezpečnostní zóny v okolí Sněmovny

Poslanecké kluby projednají plán na ochranu sněmovních budov, dohodli se na tom členové bezpečnostního výboru Sněmovny. Plán předpokládá vytvoření bezpečnostní zóny, v níž bude parlamentní stráž kontrolovat pohyb lidí i provoz automobilů. V zóně nebude možné běžné parkování a stávající parkovací místa budou zrušena.

Z diskuse ve výboru vyplynulo, že zákonný návrh bude předložen k projednávání, pokud na něm bude mezi poslaneckými kluby panovat všeobecná shoda.

Zóna by podle návrhu zahrnovala Sněmovní, Tomášskou, Thunovskou a Zámeckou ulici, část Letenské ulice mezi Malostranským náměstím a Josefskou, ulici U Zlaté studně a Malostranské a Valdštejnské náměstí. V některých místech jsou v současné době parkovací stání pro místní obyvatele a podnikatele. Pokud by byla bezpečnostní zóna zavedena, musela by být stání zrušena, vyplývá z návrhu.

Parkování v zóně by povolovaly bezpečnostní orgány se souhlasem sněmovního kancléře. V některých ulicích kolem sněmovních budov by podle Brázdilových informací byly umístěny výsuvné sloupky, které by mohly fyzicky zabránit vjezdu automobilů.

"Náš Parlament není dobře chráněn, respektive není vůbec chráněn," řekl Milan Brázdil (ANO), jenž výboru návrh k diskusi předložil. V debatě jej podpořili zástupci ODS a TOP 09. Poslanec TOP 09 František Vácha předlohu pokládá za minimalistickou verzi ochrany Parlamentu. Poslanci si ale také uvědomují, že návrh může vzbudit ve veřejnosti záporné reakce, proto pro něj chtějí podporu všech sněmovních stran.

O stejné předloze se debatovalo už na konci minulého volebního období. Jana Černochová (ODS) uvedla, že tehdy dohoda existovala, nakonec ji však podle ní porušil tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).



Příslušníci stráže, což jsou nyní policisté z ochranné služby, by podle návrhu mohli v zóně kontrolovat lidi i vozidla, a to i s pomocí různých technických zařízení. Pokud by lidé prověrku odmítli, stráž by je do zóny nevpustila.

"Současná vážná bezpečností situace, teroristické útoky, hrozby vůči státním institucím a jejím představitelům prakticky v celé Evropě vyžadují, aby byla přijata odpovídající bezpečnostní opatření i k zajištění ochrany sídla Poslanecké sněmovny a veřejného pořádku v jejím bezprostředním okolí," stojí ve zdůvodnění návrhu, který má podobu novely zákona o sídle Parlamentu.

Návrh se nezabývá bezpečností kolem budov Senátu. "Prakticky celý Senát je chráněn dostatečně jak stávající masivní a vysokou zdí, tak i nemožností parkovat v bezprostředním okolí sálu, kde plénum Senátu zasedá," píše se v dokumentu. Rozšíření návrhu i o ochranu horní komory by ale "nepředstavovalo problém", zóna by zahrnula i Valdštejnskou ulici.

Bezpečnostní opatření zavedl v minulosti Hrad, jenž je sídlem prezidenta. Návštěvníci musejí při vstupu do areálu projít bezpečnostní kontrolou.