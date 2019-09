Debata o žalobě začala po písemných interpelacích, které ale trvaly jen několik minut. Jednání o čtyřech dotazech na členy vlády bylo kvůli jejich omluvených absencích přerušeno.

Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) pak jednání Sněmovny přerušil na dalších deset minut a posléze opět na deset minut, protože v sále nebyl přítomen nikdo z ministrů nebo ministryň. Jde o podmínku, bez jejíhož splnění Sněmovna jednat nemůže.

Podle Vondráčka je projednávání žaloby na prezidenta historickým okamžikem. "Žaloba na prezidenta republiky má být výjimečným řešením mezních situací. Nemá být pokračováním politického boje jinými prostředky, ať by byl jakkoli vyhrocený," prohlásil. Ve stejném duchu se vyjádřila i Kateřina Valachová (ČSSD). Podle ní není ústavní žaloba prostředek pro politický boj. "Nikdo nechránil ústavní pořádek a nevzdoroval krokům prezidenta za poslední roky více než sociální demokraté," prohlásila.

Zákulisní hráči?

Předseda SPD Tomio Okamura deklaroval, že SPD žalobu určitě nepodpoří. "Co sledují zákulisní hráči v boji s prezidentem, je boj proti demokracii a proti moci lidu. Silný prezident volený občany totiž znamená silnou protiváhu politických partají a proti dosud silným nevoleným mocenským centrům, které českou i evropskou politikou hýbají," prohlásil Okamura.

Šéf ODS Petr Fiala zdůraznil, že Sněmovna nerozhoduje o své ústavní žalobě, protože nemá takovou kompetenci. „V Ústavě se píše o ústavní žalobě Senátu,“ připomněl Fiala s tím, že se nejedná o společnou žalobu Sněmovny a Senátu. Sněmovna je v tomto případě podle něj pojistkou demokracie.

Senátoři v žalobě Zemanovi vyčítají osm případů jednání. Žaloba popisuje skutky od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost. Ohradil se proti nařčení, že by jeho kroky byly v rozporu s ústavou.

"Uzurpuje si pravomoci, které mu nenáleží," uvedl senátor Václav Láska (SEN 21), když poslance podrobně seznamoval s jednotlivými body žaloby. V úvodu podotkl, že jeho vystoupení bude obsáhlejší, protože kluby ANO, SPD a KSČM nereagovaly na nabídku senátorů, že přijdou probrat žalobu do jejich frakcí.

Mantinely pro budoucí prezidenty?

"Ambicí je prokázat, že prezident kontinuálně porušuje ústavu a ústavní pořádek," řekl Láska. Nejedná se podle něho o excesy, ale o systematické porušování ústavy s cílem realizovat osobní zájmy.

Ústavní soud by ale mohl podle Lásky stanovit díky žalobě mantinely i pro prezidenty budoucí, kteří by si podle něho mohli myslet, že vše, co Zeman učinil, bylo v pořádku a mohou postupovat stejně. "Je to ochrana parlamentní demokracie," zdůraznil za senátory další člen horní komory Tomáš Goláň (SEN 21). Senát podle Lásky odmítl k Zemanovým krokům mlčet. Podotkl ale také, že Sněmovna je prozatím chladná.

Láska naléhal na odpůrce žaloby z řad poslanců, aby sdělili své důvody, proč ji odmítají. "Neschovávejte se za frázi, že žaloba je právní paskvil," nabádal je. V Senátu hlasovalo pro návrh žaloby 48 ze 75 přítomných senátorů, potřeba bylo nejméně 45 hlasů. Láska řekl, že pokud poslanci souhlas se žalobou nedají, nebude poražen Senát, ale bude poražena parlamentní demokracie.

Podle Jaroslava Faltýnka (ANO) byl projev senátora Lásky agresivní a aktivistický, nenávist vůči prezidentovi z něj přímo stříkala. Voliči prý rozhodli už v roce 2018, poslanci nyní musí uvážit, jestli se Miloš Zeman dopustil velezrady. "Ústavní žaloba nemá být využívána v politickém boji, protože trestem je politický rozsudek smrti," nechal se slyšet Faltýnek. Snaha o odvolání přímo voleného prezidenta je jako pokus změnit výsledek fotbalového utkání poté, co dávno skončilo, dodal Faltýnek.

Faltýnkův projev na Twitteru zkritizoval poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Narozdíl od kolegy Faltynka i jako zemědělec jsem schopen naslouchat ústavním právníkům a diskutovat s nimi. Myslím, že by to zvládla drtivá většina sedláků v naší zemi,” uvedl Jurečka.

Aby žaloba na Zemana doputovala k ústavním soudcům, muselo by pro její podání hlasovat nejméně 120 z 200 poslanců. Koaliční kluby ANO a ČSSD, zákonodárci KSČM, kteří vládu tolerují, a opoziční SPD žalobu nepodpoří. Zbývající sněmovní strany dohromady dost hlasů nemají. Poměrně značný počet poslanců se navíc z celého nebo z části jednacího dne omluvil.



V Senátu hlasovalo pro návrh žaloby 48 ze 75 přítomných senátorů, potřeba bylo nejméně 45 hlasů. Proti bylo 20 senátorů, sedm se hlasování zdrželo.