Poslanci vyjadřují soustrast rodině vojáka. Zaorálek: NATO by mělo zvážit odchod

Poslanci dnes vyjadřují soustrast rodině dvaačtyřicetiletého rotného Tomáše Procházky, který padl v pondělí v Afghánistánu. Dolní komora Parlamentu by měla na jeho počest držet minutu ticha.

Místopředseda lidovců Jan Bartošek požádal šéfku výboru pro obranu Janu Černochovou (ODS), aby výbor svolala. Zúčastnit by se podle něj měli i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a náčelník generálního štábu Aleš Opata. Podle bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) by mělo NATO zvažovat odchod z Afghánistánu, za řešení to považuje i KSČM.

Bartošek vojákům vzkázal, že jim země děkuje za službu. "Jsme na ně hrdí a stojíme při nich," řekl. V souvislosti s posledními událostmi požádal o svolání výboru. Hovořit by se podle něj mělo o tom, co aktuální situace pro Česko znamená a jak postupovat, aby vojáci nebyli v ohrožení. Na mezinárodní úrovni by se podle něj mělo projednat, jak NATO chce dál řešit situaci v Afghánistánu.

Kritika od Zaorálka

Vedení sněmovního branného výboru má na dnešek naplánované neformální setkání s Metnarem kvůli úniku informace o zneškodnění jednoho z organizátorů srpnového útoku v Afghánistánu, při němž zemřeli tři čeští vojáci. Mluvit měli i o zranění pětice českých vojáků v Afghánistánu z minulého týdne.

Zaorálek řekl, že je z událostí zarmoucen. "Situace se zhoršuje, nevede ke stabilizaci, bude na to třeba reagovat," uvedl. Považuje za chybu, že aliance vůbec v Afghánistánu působí. "Stálo nás to biliony dolarů a důsledky jsou vesměs negativní," prohlásil. NATO by podle něj mělo hledat cestu ven a zvážit odchod. "Jsme spojenci, držíme basu, nemůžeme jednat sami, dohodu je třeba hledat společně," řekl Zaorálek.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik vyjádřil rodině zesnulého vojáka soustrast, byť zdůraznil, že komunisté mise zásadně odmítají. "I tato je spíš válečná než humanitární. Myslíme, že když premiér Andrej Babiš (ANO) hledá způsob, jak se vyhnout těmto ztrátám, že tím řešením je odejít z Afghánistánu," uvedl.

Mají mise smysl?

Místopředseda STAN Vít Rakušan řekl, že oběť na životě je tragická a vždy vyvolává debatu, zda mise mají smysl. "My se domníváme, že smysl mají, naši vojáci patří mezi největší profesionály mise NATO v Afghánistánu. Chceme, aby převážil racionální názor, že vojáci v Afghánistánu dělají práci pro větší bezpečnost ČR," uvedl. Bezprecedentní je podle něj útok tím, že za ním stál afghánský voják.

Také místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že si činnosti vojáků váží. Poslankyně Helena Langšádlová dodala, že vojáci na misích chrání bezpečnost lidí v Česku. "Je na důstojnících, aby vyhodnotili konkrétní situace. Je třeba přijmout kroky, aby nebyli vojáci vystavování nepřiměřenému nebezpečí," dodala.

Tomáš Procházka byl kynolog, který při útoku v Afghánistánu seděl na autě se svým psem. Na vozidlo české jednotky v pondělí na základně Shindand v provincii Herát zaútočil spojenecký voják. Zranil i další dva Čechy, nejsou ale v ohrožení života.