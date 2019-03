Vášně přitom budí především Zdeněk Koudelka, kterého nominoval prezident. Petici proti jeho zvolení podepsalo několik set lidí, především zástupci neziskového sektoru.

„Jeho zvolení zástupcem ombudsmana by úřad ochromilo a znevěrohodnilo v jeho základním poslání – být pojistkou a vyvážením moci v české demokracii při ochraně práv občanů,“ stojí ve výzvě, pod níž je podle jejích autorů podepsána například Dana Němcová z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nebo písničkář Jaroslav Hutka.

Koudelka je podle nich například spoluautorem sporné amnestie prezidenta Václava Klause z roku 2013, která omilostnila desetitisíce trestných činů. A i to je podle nich jedenz důvodů, proč by neměl být zástupcem ombudsmanky.

Prezidentovi muži

„Z doslechu vím, že je mi mimo jiné vyčítáno kde co, včetně opoziční smlouvy,“ říká Koudelka. Odmítá to s tím, že mu v tu dobu bylo 29 let a ani Miloš Zeman, ani Václav Klaus by si od něj radit nenechali. „Je mi jedno, kdo a jak mne nálepkuje,“ dodává.

Tento právník není jediným želízkem v ohni, které prezident Miloš Zeman ve volbě bude mít. Tím druhým je už osmdesátiletý Stanislav Křeček, který funkci zástupce nyní zastává.

Odložte to

Křeček přitom už delší dobu veřejně říká, že by se volba měla o deset měsíců odložit, protože se potom bude volit přímo veřejný ochránce lidských práv. „Několik z těch, kteří dnes kandidují na zástupce, se bude za pár měsíců ucházet o zvolení ombudsmanem,“ odůvodnil svůj názor Křeček.

Na dotaz Deníku odpověděl, že on na místo hlavního ochránce nepomýšlí. Druhým důvodem, proč by se to mělo odložit, je podle něj i to, že by měla být názorová shoda mezi oběma funkcemi. Narážel přitom na to, že on i současná ombudsmanka Anna Šabatová se často názorově liší a dochází mezi nimi ke sporům.

Poslední dvě kandidátky na místo zástupkyně ombudsmanky nominovali senátoři. Nakolik jsou jejich pozice před závěrečným hlasováním ve sněmovně silné, se ale dopředu dá jen těžko odhadovat.