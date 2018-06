Poslanec ANO Brázdil označil homosexuály za postižené. Omluvte se, řekl Babiš

Senátorský kandidát za ANO a lékař Letecké zdravotnické záchranné služby Milan Brázdil sklízí kritiku za své nedávné vyjádření o homosexuálech. Označil je totiž za postižené lidi, kteří by neměli mít děti. K omluvě ho vyzval Andrej Babiš i Karla Šlechtová.

„Mimoni jsou mimo a já jsem a zůstávám a zůstanu nohama na zemi. Postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti,“ napsal Brázdil člence LGBT hnutí Vendule Svobodové ze svého oficiálního e-mailu. Lékařka text e-mailu následně zveřejnila na sociálních sítích.

„Pro mě je to dost šokující prohlášení, které do dnešní doby a společnosti vůbec nepatří,“ řekl český premiér Andrej Babiš později serveru Aktuálně s tím, že by se Brázdil měl za svá slova omluvit. V podobném duchu reagovala i poslankyně ANO i exministryně obrany Karla Šlechtová.

Nevychazim z udivu, opravdu poslanec za ANO rekl, ze “postizeni lide nemuzou byt manzele a mit deti”.??? “Postizeni” mineno homosexualove. Doufam, ze mel horecku a ze jako poslanec voleny volici do Snemovny se omluvi cele gay komunite. — Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) 28. června 2018

Není to přitom poprvé, co Brázdil způsobil kontroverzi. Poměrně nedávno se dostal do sporu s porodní asistentkou, která si stěžovala na to, že stát zbytečně hází klacky pod nohy matkám, které se rozhodly rodit doma a neumožňuje jim patřičnou zdravotní péči.