Poslanec Hlavatý bude kandidovat do Senátu na místo, které sám uvolnil

Bývalý senátor a nově zvolený poslanec Jiří Hlavatý (nestraník za ANO) bude znovu kandidovat do Senátu na Trutnovsku. Potvrdil to České televizi. Na celé situaci je absurdní fakt, že senátorské místo na Trutnovsku se uvolnilo právě kvůli úspěchu Hlavatého ve sněmovních volbách. Šéf a majitel textilky Juta tak bude kandidovat na post, který sám musel uvolnit.

Jiří HlavatýFoto: Archiv

„Kvůli ztrátě senátorského mandátu, který zanikl mým zvolením, se cítím podveden,“ sdělil Deníku Hlavatý krátce po sněmovních volbách, kdy mu vznikem poslaneckého mandátu zanikl mandát senátorský.

„Nepovažuji to za demokratické a vracíme se zpátky do totality. Měl bych si svobodně zvolit, jestli budu v Poslanecké sněmovně nebo zůstanu senátorem. Ti, kdo byli zvoleni, by měli mít možnost si vybrat. Nikoliv, aby jim zákon nařizoval, že zvolením jim mandát automaticky končí. Takhle jsem se stal obětí. Nikdo mě na to ani neupozornil. Pokud bych se rozhodl nebýt poslancem, tak dnes končím v politice,“ řekl.

V případě, že by Hlavatý v doplňujících volbách do Senátu, jež se na Trutnovsku konají první lednový víkend, znovu uspěl, podle některých výkladů by mu opět zanikl poslanecký mandát.

Neříkal senátor Hlavatý,že ty zbytečné doplňovací volby také zaplatí? https://t.co/xxMiNwKIel — Miroslav Kalousek (@kalousekm) November 2, 2017

Do Senátu se Hlavatý dostal v roce 2014 jako nestraník za hnutí ANO v trutnovském obvodu. Vyhrál první kolo se ziskem 34,39 procenta hlasů a v tom druhém porazil kandidáta TOP 09 a STAN Adolfa Klepše se ziskem 63,94 procenta.

V letošních volbách do Poslanecké sněmovny pak kandidoval jako nestraník za hnutí ANO v Královéhradeckém kraji. Byl na osmnáctém místě, preferenční hlasy jej však vynesly do Sněmovny. Dnem zvolení tak došlo k zániku jeho senátorského mandátu.