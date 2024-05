Sněmovna ve čtvrtek podpořila vládní návrh širších změn v důchodech. Předpokládá například zvyšování důchodového věku nad nynější hranici 65 let podle prodlužování života a snižování výpočtu nových důchodů. Úvodní debata o sporné penzijní reformě poslancům zabrala 32 hodin čistého času a vyplnila tři jednací dny. Převažovala v ní opoziční kritika. Předloha nyní zamíří k posouzení do sociálního výboru.

Sněmovna podpořila vládní návrh širších změn v důchodech. Zleva premiér Petr Fiala, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. | Foto: ČTK

Opoziční hnutí ANO a SPD neprosadila zamítnutí penzijní novely už v prvním čtení ani její vrácení vládě k přepracování. Pro oba návrhy hlasovalo shodně 81 ze 171 přítomných poslanců. Sněmovna odmítla i snahy zákonodárců ANO o projednání předlohy v dalších výborech včetně zdravotnického a rozpočtového. Zástupci obou hnutí tvrdí, že pokud se dostanou do vlády, reformu penzí upraví, nebo dokonce zruší.

Úvodní diskuse k předloze skončila v 18 hodin, když vládní tábor nechal stanovit na tuto hodinu pevný čas pro hlasování. Propadly dvě desítky opozičních přihlášek k vystoupení.

Jednání v podstatě neprovázely obstrukce. Poslanci se ve vystoupeních drželi tématu, ačkoli někteří se věnovali i širším souvislostem důchodového systému. Demografové ale uvedli, že zástupci opozice i koalice se uchýlili i k nekorektním a až zavádějící argumentům, kvůli nesprávnému výkladu demografických ukazatelů či jejich nepochopení. Česká demografická společnost dala za příklad třeba zpochybňování víc než dvacetiletého pobírání důchodu po reformě a nepřesné počty pracujících na počet důchodců.

Neudržitelnost současného penzijního systému

Navrhovaná desítka změn má platit postupně od příštího roku a má podle vlády přispět k udržitelnosti systému. Cílem je udržení rozpočtového schodku v souvislosti s výdaji na penze kolem jednoho procenta hrubého domácího produktu, jde asi o 70 miliard korun. Při zachování nynějšího stavu by deficit v roce 2050 činil podle vládních prognóz zhruba pětinásobek. Opoziční poslanci však poukazovali na to, že nikdo neví, jak bude v té době situace vypadat.

Potřebnost a nezbytnost reformy hájili v úterním úvodu prvního čtení koaliční představitelé v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS). Podle něj představuje neudržitelnost současného penzijního systému zásadní zátěž pro Česko a je třeba zajistit, aby důchodové pojištění nezkolabovalo.

Naopak předseda ANO Andrej Babiš označil vládní změny v penzích za návrh jak okrást současné i budoucí důchodce. Jde jen o nespravedlivé snižování valorizace a zvyšování důchodového věku, nikoli o reformu, míní. Lídr SPD Tomio Okamura obvinil tradiční vládní strany, mezi něž zařadil ODS a KDU-ČSL, že v minulosti "rozházely" peníze na důchody tím, že umožnily "masivní rozkrádání státního majetku". „Povinností je důchodcům pomáhat, ne je oškubat,“ zdůraznil.

„Odmítám argument, že se snažíme jenom šetřit,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Některá navrhovaná opatření přinesou pro řadu lidí podle něho výrazné zlepšení.

Dřívější odchod do penze

Předloha přináší také třeba změny v takzvaném výchovném nebo ve zvýhodnění pracujících důchodců a možnost sdíleného vyměřovacího základu z odvodů manželů pro výpočet penze. Minimální důchod by měl představovat pětinu průměrné mzdy. Lidé pracující v rizikovém prostředí by mohli do penze odcházet dřív. Krácení předčasné penze by mělo být poloviční u lidí, kteří platili odvody 45 let.