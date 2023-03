Jednání Sněmovny kvůli tomu muselo být do půlnoci přerušeno i kvůli jednání poslaneckých frakcí o tom, jak situaci vyřešit. Žádný z řečníků s přednostním právem ale v noci už nevyužil svého práva mluvit déle než deset minut.

Dosažený kompromis z opozičních poslanců ocenila například někdejší místopředsedkyně Sněmovny Jaroslava Pokorná. Řekla, že si ho váží. Složitá situace podle ní vznikla proto, že spolu politici vládní koalice a opozice dostatečně nekomunikují.

Opozice k předloze vypracovala přes 370 změn, v nichž v drtivé většině navrhovala vyšší růst penzí než vláda. Navržené úpravy nyní podle dohody frakcí porovnají sněmovní právníci během dvou hodin.

Mezi prvními by poslanci měli rozhodnout o návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zamítnutí vládní předlohy.

Délka jednoho hlasování se sníží z 20 sekund na 15, oznámila předem předsedkyně Sněmovny. Do rozpravy v závěrečném kole schvalování zůstalo z pěti desítek poslanců přihlášeno ještě 14 členů dolní komory.

Schůze Sněmovny začala v úterý v 10:00, tedy před 86 hodinami. Vlastní jednání dolní komory bez přestávek trvalo zatím 69 hodin.

Opozice vládní návrh odmítá

Vládní novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun, jak by to bylo podle nyní platných zákonných pravidel. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun. V opačném případě by se podle vlády poměr důchodů k průměrné mzdě zvyšoval, což by státní pokladnu neúměrně zatížilo.

Opozice vládní návrh odmítá, stejně jako jeho zrychlené schvalování. V případě prosazení předlohy se chce obrátit na Ústavní soud. Podle ní mají důchodci vzhledem k míře inflace nárok na plnohodnotnou valorizaci.