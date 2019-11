Plnou tělocvičnou dětí nadšených z koncertu Jana Bendiga. Tak se s půl rokem života v Předlicích v úterý 19. listopadu loučila poslankyně Eva Fialová (ANO). Během svého pobytu se setkávala s dětmi bez pozitivních vzorů i se zadluženými dospělými. Právě to ji vedlo k tomu uspořádat koncert romské ikony. Vedle zábavy čekala na zájemce o úterní akci ve zdejší základní škole dluhová poradna.

Za Bendigův koncert na půdě ZŠ byl rád její ředitel Martin Košnar. „Tyhle akce se u nás nekonají moc často,“ poznamenal. Do 6. třídy sem chodí i 13letá Sofie. „Znám „Bendíka“ dlouho, má dobré písničky. Zpívá někdy o lásce, někdy čardáše,“ řekla s tím, že si ho pouští často doma. Naživo ho viděla už několikrát v Ústí i Praze. „Dnešní koncert byl výborný,“ byla dívka potěšená. Spokojený byl i sám Bendig, který se byl v Předlicích za velkého zájmu dětí také projít. „Jsem strašně moc rád, že jim můžu rozdávat radost, být pro ně vzorem i motivací,“ ujistil.

Čím chcete být?

Bendiga zarazilo, že spousta zdejších dětí neví, čím by chtěly být. Tak tomu ostatně bylo i u šesťandy Sofie. „Řekl jsem jim, že já už jako malý věděl, že chci zpívat. Pak se mě zeptali, jestli můžou chtít taky. A já jim řekl, jasně že můžete. Pak řekli OK, tak já něčím budu. To mě hezky pohladilo po duši,“ dodal Bendig, který v podobném místě jako Předlice vyrůstal. „Při procházce se mi úplně zjevilo mé dětství,“ zmínil s tím, že by si klidně dokázal představit, že by tu žil podobně jako politička Fialová.

Pro ni pobyt v Předlicích představuje inspiraci do další politické aktivity. Rozhodla se řešit tři klíčové věci. „V poslanecké sněmovně se v současnosti projednávají dva tisky týkající se exekucí. Už při prvním čtení jsem představila svůj návrh,“ přiblížila Fialová. Chce, aby z platu dlužníků exekutoři strhávali pouze deset procent bez ohledu na to, zda jde o přednostní, či nepřednostní exekuci. „Lidé si musí jednoduše vypočítat, kolik se jim bude strhávat z platu, aby byli schopní jít do legálního zaměstnání,“ upozornila Fialová.

Kromě ekonomických problémů se chce věnovat také školství. Ráda by přesvědčila ministra Roberta Plagu, aby do tabulkových míst zařadil i sociálního pedagoga. „Bude v terénu, v kontaktu s rodiči, dětmi a školou. V případě, že do čtvrt na devět nepřijde do škol určitý počet žáků, je schopný dojít do rodiny a řešit to hned. Sama jsem se přesvědčila, že děti do předlické školy chodí velice rády, ale často se jim nepodaří ráno vstát. Jen proto, že je nemá kdo vzbudit nebo doma nemají budíka,“ popsala poslankyně.

Fialová se také chce v nejbližší době podívat na zoubek projektům na podporu integrace ministerstva práce a sociálních věcí. „Po 30 letech od revoluce se situace nikterak neposouvá,“ podotkla poslankyně. Ta teď prý za Předlicemi prostě nezaklapne dveře. „S ředitelem školy máme rozdělanou spoustu věcí a nápadů. Za přáteli, které jsem si tu udělala, se určitě stavím na kafe,“ uvedla s tím, že jí záleží i na tom, aby děti sousedů dodržovaly pravidla, na kterých se s nimi dohodla.

Martin Štika: Na dlužníka by měl být jen jeden exekutor

Exekutor Martin Štika z Hradce Králové se narodil v Chomutově, předky má v Ústí. „K regionu mám blízký vztah. Zdejší situaci znám,“ říká. Právník a ekonom se snaží změnit zákon tak, aby vyšel vstříc dlužníkům. Impulzem mu byly i příběhy, které slyšel v Předlicích od lidí na dluhové poradně. Uspořádal ji při rozloučení poslankyně Evy Fialové s vyloučenou lokalitou. Předlické škole věnoval 20 tisíc na nákup pomůcek k finanční gramotnosti žáků.

O čem vám vyprávěli Romové v Předlicích?

Lidé by rádi řešili dluhy, ale mají až deset exekutorů. Je v tom chaos. V poslanecké sněmovně se snažím prosadit, aby je řešil pouze jeden exekutor. Na Slovensku to tak funguje už dva roky. Dál jsou lidé otrávení systémem srážek ze mzdy nad rámec nezabavitelného minima. Nejsou motivovaní pracovat víc.

Co když začnou pracovat načerno?

Pak většinou jejich zadlužení stoupá ještě výš, protože si neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Nedosáhnou na insolvenci, aby měli za pět let čistý stůl. Točí se v kruhu. Často to bývají i manuálně zruční živnostníci, kteří makají rukama, ale nevyznají se v papírech.

Kde je nejvíce dluhů?

Ostravsko, Mostecko a Ústecko jsou regiony, kde má exekuci každý desátý člověk. V Předlicích to bude ještě daleko víc. Je třeba pracovat hlavně s mladými. Rodiče ani okolí jim často neposkytují dobrý vzor. Proto jsem rád, že sem dorazil Jan Bendig, který je pro mladé v této lokalitě silným vzorem.

Jak to vypadá, když jdete vymáhat dluhy?

Chodím do terénu každý pracovní den už sedm let. Napadli mě za tu dobu jen třikrát, nikdy to nebylo nic zásadního. Snažím se s lidmi především řešit dluh. Účelem exekuce není dlužníka zlikvidovat.

Jste srovnaný s tím, že exekutor není oblíbená role?

Vím, že veřejnost nás vnímá negativně. Nadává nám věřitel, že jsme pomalí, dlužník, že zase moc rychlí. I proto věřím ve změnu zákona, která přinese nestrannost soudního exekutora.