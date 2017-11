Poslední prezidentský kandidát Josef Toman tvrdí, že má dostatek podpisů

Dosud kandidaturu na prezidenta podalo 12 lidí, tři z nich ale nedoložili potřebné podpisy politiků či občanů. Kandidovat nebude Ivan Smetana. Další z uchazečů Josef Toman tvrdí, že má k dispozici téměř 75 tisíc podpisů občanů, kandidaturu ministerstvu vnitra poslal poštou. Čas na její zaregistrování mají zájemci o účast v prezidentském klání do dnešních 16:00. Vnitro poté vyhodnotí, zda jsou odevzdané podpisy pravé a zda splňují všechny zákonné náležitosti.

Zájem zapojit se do lednových prezidentských voleb projevilo v uplynulých měsících více než 20 uchazečů. Někteří z nich už od svého záměru odstoupili. Naposledy tak učinil Smetana, který byl jedním ze 12 lidí, kteří si zaregistrovali u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran svůj volební účet.

"S ohledem na výsledky parlamentních voleb a s ohledem na to, jak se vyvíjí volby prezidentské, rozhodl jsem se svou aktivní účast ve volbě prezidenta 2018 ukončit a nekandidovat," uvedl Smetana.

Voleb se chce naopak zúčastnit stratég Toman, který považuje veškerý vývoj v České republice od roku 1993 za nelegitimní. Rozdělení Československa podle něj bylo protiprávní, z čehož vyvozuje neplatnost všeho, co se od té doby odehrálo, včetně vstupu do Evropské unie a NATO nebo privatizace, exekucí a restitucí. ČTK Toman sdělil, že má k dispozici 74 953 podpisů. "Poslal jsem to se všemi formalitami, celkem tři těžké krabice a dopis expres poštou," uvedl.

Ministerstvo vnitra bude po dnešním dni ověřovat, zda kandidatury splňují všechny zákonné požadavky, ověřovat také bude pravost podpisů. Dosud se u úřadu zaregistrovalo 12 uchazečů. Více než 50 tisíc podpisů od občanů odevzdali prezident Miloš Zeman, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a textař a podnikatel Michal Horáček.

Více než deset senátorských nebo 20 poslaneckých podpisů mají bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (za Realisty), hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig, bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer a lékař a aktivista Marek Hilšer. Poslaneckou nominaci ministerstvu vnitra oznámil i další kandidát, jeho jméno zatím není známo. Další tři zájemci podali jen registraci bez podpory občanských či politických podpisů.

Dnes se podle informací ČTK objednalo na vnitru k odevzdání kandidatury několik uchazečů. Zda všichni dorazí, není jisté. Zaregistrovat by se ale měl bývalý premiér a předseda ODS Mirek Topolánek, který se rozhodl kandidovat na poslední chvíli.

V pondělí se naopak rozhodl voleb neúčastnit šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Do voleb nepůjde ani šéf republikánů Miroslav Sládek, bývalý poslanec za Věci veřejné Otto Chaloupka, zpěvačka Jana Hrušková či sociální pracovnice Jitka Albrechtová. Podnikatel Vladimír Boštík, který tvrdí, že má dostatek občanských podpisů, zatím nepotvrdil, zda kandidaturu zaregistruje.

Ministerstvo vnitra dnes oznámí počet přihlášek, jména kandidátů zveřejní až 24. listopadu, dokdy bude rozhodovat o přípustnosti kandidatury. Úřad to zdůvodňuje ochranou osobních údajů.