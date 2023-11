Rakev zesnulého bývalého ministra zahraničí, poslance, senátora a hradního kancléře Karla Schwarzenberga bude vystavena pro veřejnost od středy 6. prosince do pátku 8. prosince v kostele Maltézských rytířů Panny Marie pod řetězem v Praze. Rodina přijala nabídku ústavních činitelů na možnost pohřbu se státními poctami. Uskuteční se v katedrále svatého Víta na Pražském hradě v sobotu 9. prosince v poledne, sdělil ČTK asistent někdejšího ministra zahraničí Filip Šťastný.

Karel Schwarzenberg. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Schwarzenberg, příslušník jedné z nejstarších šlechtických rodin v Evropě, zemřel v neděli 12. listopadu ve Vídni, kde byl poslední dny hospitalizovaný kvůli dlouhodobým zdravotním problémům. Předtím byl v nemocnici v Praze. Bylo mu 85 let.

„Rodina s vděkem přijala a děkuje tímto za všechny kondolence a projevy soustrasti,“ uvedla rodina na síti X.

Jak bude probíhat pohřeb Karla Schwarzenberga:

Mši při posledním rozloučení bude sloužit pražský arcibiskup Jan Graubner, kázat bude kněz Tomáš Halík, řekl ČTK mluvčí arcibiskupství Jiří Prinz.

Halík v CNN Prima NEWS uvedl, že si Schwarzenberg přál poslední rozloučení v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora. Z kapacitních důvodů to však nebylo možné. Rodina zatím neoznámila místo posledního spočinutí bývalého ministra, spekuluje se o hrobkách schwarzenberského rodu, nejčastěji té u zámku Orlík.

Historik Jaroslav Šebek o Karlu Schwarzenbergovi:

Vzhledem k původu, známosti, významu a prestiži, které se Schwarzenberg za svého života těšil, se očekává, že se do Prahy na poslední rozloučení sjedou smuteční hosté z řady zemí světa včetně členů předních evropských rodů. Podrobnostmi posledního rozloučení by se mohla ve středu zabývat vláda, řekl šéf diplomacie Jan Lipavský (Piráti).

Vzpomínky na Schwarzenberga

V Černínském paláci, Poslanecké sněmovně, Senátu či Knihovně Václava Havla se mohou lidé o své vzpomínky na Schwarzenberga podělit v kondolenčních knihách. Poslanci uctili Schwarzenbergovu památku v úvodu úterní schůze minutou ticha.

Už od neděle si populárního politika a aristokrata z orlické větve Schwarzenbergů připomínají lidé tam, kde žil. Pietní místa vznikla na několika místech Jihočeského kraje, jedno je například také u zámku v Čimelicích na Písecku. Muže, který v obci prožil část dětství, si tam připomenou ve středu bohoslužbou.

Knížecí rod Schwarzenbergů historicky patřil k nejbohatším rodinám v Evropě. A rozsáhlý majetek vlastnil i Karel Schwarzenberg:

Letos 28. října mu prezident Petr Pavel udělil nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky. Ocenění už kvůli zhoršujícímu se zdraví nemohl převzít osobně, ve Vladislavském sále ho zastoupil jeho syn Jan.

Schwarzenbergův život odráží pohnuté osudy země ve 20. století. Narodil se v Praze, po únorovém puči v roce 1948 jeho rodina pozbyla v Československu veškerý majetek a odešla do Rakouska. Do vlasti se Schwarzenberg vrátil na podzim 1989 a na začátku 90. let se stal vedoucím kanceláře prezidenta Václava Havla. Po odchodu z Hradu spravoval rozsáhlý rodový majetek, později vstoupil do politiky. Sám sebe v nadsázce často nazýval lesníkem a hostinským.