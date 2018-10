Pospíšil má výsledek TOP 09 ve volbách za solidní

/ROZHOVOR/ Ondřej Hejma je nejen zpěvák, muzikant a textař, ale už slyší i na oslovení spisovatel. V knihách Fejsbuk, Americký blues a Srdce zlomený sepsal svůj provokativní pohled na naši zemi od doby normalizace až po nedávnou minulost. Někdo to prý udělat musel, než se to zapomene. Kdybyste mu nabídli kandidaturu na prezidenta, odmítl by ji.