Zdůrazňuje také, že všestranná pomoc Ukrajině nebude zadarmo: „Ve všech svých vystoupeních říkám, že zchudneme. Ale zchudneme méně, než kdybychom v zájmu našeho pohodlí a blahobytu ustoupili a Putina měli na hranicích. Pak bychom přišli o všechno, hlavně o svobodu. Věřím, že v tomto směru budou Češi pevní. Máme v paměti rok 1968 a já doufám, že si všichni uvědomují, že byť nás to bude něco stát, je to pro nás jediná šance.“

Chci ovládnout celou Ukrajinu, řekl Putin. Lžete sám sobě, reagoval Macron

Něco se obhájit nedá

Vyjadřuje se též k politikům, kteří do invaze na Ukrajinu ruského prezidenta a jeho kroky obhajovali. „Pro SPD, jež se profilovalo velmi prorusky, je to velká rána. Všimněte si, že Tomio Okamura k ukrajinské válce vlastně nevystupuje. Obecně si myslím, že pro obhájce Putinova režimu, ať už jde o KSČM, SPD nebo jiné extremistické subjekty, to je katastrofa. Jsou prostě věci, které se obhajovat nedají. My jsme dávno upozorňovali na to, že Putin je zločinec. Vzpomeňte si na přestřelky kolem Vrbětic, Koněvovy sochy na Praze 6, novičoku atd. A kolik lidí tady často pod falešnými záminkami typu obrany míru Putinovu politiku hájilo. Válečným zločincem je přitom ruský prezident,“ konstatuje.

Komu se zhroutil svět

Na dotaz, jak moc se svět zhroutil Miloši Zemanovi, odpověděl: „To by mě také zajímalo. Velmi mě překvapilo, jak pan prezident bez mrknutí oka odsoudil Putina a jeho agresi. Celá léta byl totiž největším obhájcem Putinova Ruska a komunistické Číny. Častokrát v různých kauzách hájil více zájmy těchto dvou velmocí než České republiky. Například u Vrbětic útok ruských agentů relativizoval, uváděl nepravdivé údaje, poškozoval BIS. Z mého pohledu se choval jako ruský špion. Tomu, co se nyní stalo v jeho hlavě, nerozumím.“

A co soudí Jiří Pospíšil o budoucím globálním vývoji, roli Evropské unie a Číny?

Dočtete se v pátečním tištěném Deníku.