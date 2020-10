Po prvních normalizačních volbách skončili ve vězení desítky lidí jen za to, že svým spoluobčanům připomněli právo nejít volit: „Účast ve volbách není právní povinností, ale právem občana.“

Jaroslav Šabata a Anna Tesařová-Koutná na rodinné dovolené v roce 1980. Jan Šabata se oženil s její dcerou Marcelou. | Foto: Paměť národa

„Mámo, co je to volit? To lidé staví příští svět, můj broučku, pro jejich život bez válek.“ Tyto prostoduché veršíky otisklo Rudé právo na titulní straně 26. listopadu 1971, v den, kdy v Československu začínaly první volby období normalizace.