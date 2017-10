Postavíme D43 i dálnici na Vídeň. Nováčci ve sněmovně slibují lepší dopravu

Už příští měsíc usedne třiadvacet zvolených jihomoravských poslanců do svých lavic ve sněmovně. Pro čtrnáct z nich to bude úplná premiéra. Co chtějí nováčci prosadit pro svůj kraj, zjišťovali redaktoři Deníku Rovnost.

dnes 05:56 SDÍLEJ:

Vizualizace dálnice D52. Ilustrační foto.Foto: Projektový tým D52

Za jednu z priorit považují nově zvolení poslanci dostavbu dálnice D52 na Vídeň. „Chci podpořit výkup pozemků v místech, kudy dálnice povede,“ slíbil lidovec Stanislav Juránek. S urychlením dostavby souhlasí i starostové z okolních obcí. „Doufáme, že dálnice bude co nejdříve. Politici však stavbu pořád oddalují a nezáleží na vládě. Každá ji slibovala,“ podotkl starosta Perné na Břeclavsku Karel Studénka. Podpořit dopravu v kraji chtějí nově zvolení poslanci i dlouho odkládanou výstavbou dálnice na Moravskou Třebovou. „D43 je pro mě priorita. Chci ji dostat do zákona o liniových stavbách,“ sdělil poslanec Jan Hrnčíř z SPD. Zákon podporuje i poslankyně Starostů Jana Krutáková. Předpis má zrychlit výstavu nejen silnic a dálnic, ale třeba i železnic. „Pokud nás dostane k pozemkům a zkrátí čekací lhůty, bude to prospěšné. Infrastruktura si zaslouží speciální zákon,“ uvedl David Fiala z Ředitelství silnic a dálnic. Vylepšit problémy v zemědělství na jižní Moravě navrhuje nový poslanec za Piráty Radek Holomčík. „Budu tlačit i na prosazení razantnějšího řešení sucha,“ přislíbil. Podle odborníků jsou opatření týkající se půdy a sucha problematická. „Lidé musí být motivovaní, aby se k půdě chovali lépe. Zákon o půdě může pomoci, ale omezil by soukromé vlastnictví,“ vysvětlil za projekt Intersucho Zdeněk Žalud. ČTĚTE TAKÉ: Akvapark za Lužánkami možná postaví soukromník Podívat se na vinařský zákon chce zase jediný jihomoravský poslanec TOP 09 Vlastimil Válek. S jeho návrhem souhlasí i moravští vinaři. „Je potřeba nastolit pořádek při prodeji sudového vína. Víno ze zahraničí nepoctivci vydávají za moravské a to je problém. Zákon by to řešil, ale je jasné, že se některým dovozcům nelíbí,“ řekl vinař Jakub Šamšula. Politologové pohlížejí na sliby nových poslanců s mírnou skepsí. „V České republice plní politici třetinu až polovinu slibů. Způsobují to koalice, které je mohou omezit. Problém jsou také rozpadající se vlády,“ vysvětlila politoložka Petra Svačinová. PETR UHLÍŘ

ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI

Autor: Redakce