Postoj ČSSD k vládě? Rozhodnutí padne na sjezdu, řekl Chovanec

Sociální demokracie je připravena k debatě o sestavování vlády, není to ale "úprk ke křeslům", ale snaha prosazovat program a chránit zájem Česka. O postoji strany však rozhodne její únorový sjezd. V dnešních Otázkách Václava Moravce České televize to řekl úřadující předseda strany Milan Chovanec.

"Za mě: my jsme byli opravdu připraveni jít do opozice. Když vidíme, co se rodí za koalici v Poslanecké sněmovně, tak z důvodů programových, a to znamená proevropské směřování České republiky a dalších, jsme připraveni k debatě," řekl Chovanec.

"To není úprk k nějakým křeslům, to není úprk ke třem ministerstvům nebo dvou bezvýznamným ministerstvům. To je snaha prosazovat program a chránit zájem České republiky," dodal.

"Samozřejmě, a říkám to dlouhodobě, že pokud se na tuto cestu vydáme, tak sociální demokracie na sjezdu musí potěžkat, jestli ta cesta je správná, nebo není," poznamenal. Sjezd podle něj může změnit názor na premiéra Andreje Babiše (ANO) jako na osobu stíhanou. On sám to ale doporučovat nebude a nebude pro to ani hlasovat, nicméně podřídí se většině.

Chovanec připomněl, že jedna z podmínek ČSSD zněla, že nikdo ve vládě nebude obviněn. Babiše a prvního místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka přitom sněmovna v pátek vydala k trestnímu stíhání v kauze padesátimilionové dotace pro Čapí hnízdo.

Chovanec dodal, že sociální demokracie nemůže být fíkovým listem, který bude zakrývat faktickou koalici ANO s komunisty a hnutím SPD ve sněmovně.