Sociální demokracie potřebuje restart a nové lídry. I z venku, říká Hašek

„Rok se civilně věnuji právu, ovšem vše stále sleduji a užívám si po patnácti letech klidného rodinného života. Z velmi hubeného výsledku sociální demokracie nemám radost, nechci ale ani tančit na politickém hrobu Bohuslava Sobotky,“ říká Hašek.

Někteří politologové se domnívají, že jedním z důvodů, proč sociální demokracie pohořela, je vaše absence na kandidátce. Považujete to i vy za důvod?

Nechci spekulovat co by kdyby. Musím ale přiznat, že takto hubený výsledek jsem nečekal ani v nejhorším snu. Jihomoravanům jsem vděčný za podporu, kterou jsem od nich v minulosti dostával. Například při loňských krajských volbách, které sociální demokracie prohrála, jsem dostal přes osm tisíc preferenčních hlasů. To byl také důvod, proč jsem se rozhodl zůstat v zastupitelstvu, ale neblokovat vznik krajské koalice.

Co podle vás může za neúspěch strany?

Přestala být věrohodná. Měla pocit, alespoň její dosavadní vedení, že si voličskou přízeň lze koupit zvyšováním dávek a platů. K listopadu vstoupilo v platnost nařízení vlády o zvýšení platů pro více než šest set tisíc lidí, strana ale ve volbách dostala jen 368 tisíc hlasů. Nefunguje jednoduchá úvaha, že někomu přidám, a on bude poté volit sociální demokracii. Strana se stala nečitelnou demisí-nedemisí premiéra Bohuslava Sobotky, jednou zaměřením se na městské liberály, aby se o týden později zaměřovala na zrušení Bohumínského usnesení. To nejde k sobě. Nezvládla prezentaci progresivního zdanění, kdy prvně mělo být od padesáti tisíc korun a později od sta tisíc.

Mohlo straně uškodit i dění kolem těžby lithia?

Co se mohlo v posledních čtrnácti dnech v komunikaci kolem lithia pokazit, to se pokazilo. Můj soukromý odhad je, že to straně vzalo až čtyři procentní body. V létě jsem poslal jako řadový člen vedení podněty, jak se k tématu před volbami chovat. Považoval jsem to za téma s potenciálem, který může pomoct či poškodit volební výsledek strany.

Kdo je Michal Hašek

• Narodil se 17. dubna 1976.

• Studoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

• Je bývalým poslancem, jihomoravským hejtmanem a starostou Drásova na Brněnsku.

• Pracuje jako advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka a také jako neplacený poradce prezidenta.

• Mezi jeho koníčky patří historie, turistika a politika.

Co jste navrhoval?

Založení státního fondu, do kterého by se ukládaly výnosy z těžby. Peníze měly jít na penze, vzdělávání, dobu, kdy skončí peníze z Evropské unie, na školy, nemocnice, silnice. Tímto způsobem postupují severské státy nebo Rusko, které ukládá peníze z prodeje některých surovin. Myslel jsem si, že to může být téma, bohužel jak vidíme z volebního výsledku i dění kolem lithia, moje nápady vedení strany neoslovily a já jsem ztratil motivaci se angažovat v nějakých radách a psát věci do šuplíku. To nebaví ani někoho, kdo už má politiku jen jako koníček.

Dostal jste od stranického vedení aspoň nějakou odpověď?

Dostal jsem informaci, že s mými připomínkami budou pracovat. Jak ale ukazuje historie, patrně se tak nestalo.

Když při minulých volbách dopadla špatně Občanská demokratická strana, prošla restartem. Je podle vás něco takového možné i v případě sociální demokracie?

Přál bych si, aby takovým restartem zvládla projít. Je teprve druhý týden od voleb a všemi cloumají spíše emoce než rozum. Vadí mi, že pácháme online sebevraždu. Vnitrostranické záležitosti máme primárně probírat na okresních a krajských výborech, místo toho se vynáší problémy na sociální sítě. Jasné vzkazy má vydávat vedení strany. Byl jsem zklamaný projevem šéfů strany, když jsem se dozvěděl, že za špatný volební výsledek mohou údajně regiony a nejednotnost strany. Obojí je nesmysl. Vyhlásili, že vedení musí být jednotné s jedním názorovým proudem.

Jedním hlasem přece vedení i znělo.

Nechci to říkat nijak zatrpkle, ale když ve vedení strany sedělo zastoupení více názorových proudů, dostávali jsme od dvaceti do pětatřiceti procent hlasů. Když se totiž dřív voličům nelíbil na kandidátce třeba Sobotka, dali hlas Haškovi. Když ani ten, mohl dostat důvěru třeba Jeroným Tejc. Teď byl proud jen jeden a výsledek je 7,5 procenta. To není odpovědnost jen Sobotky. Nejsme strana diktátorského typu, vše schvalovalo i grémium strany, předsednictvo, ústřední výkonný výbor. Jsou to stovky straníků, kteří nesou spoluzodpovědnost.

Neměl jste se tedy přeci jen více angažovat?

O kandidaturu do poslanecké sněmovny mě strana ani nepožádala. Nevyhýbám se možné částečné spoluodpovědnosti. Pro některé lidi mohly být moje kroky důvodem, proč volili nebo nevolili stranu. Já jsem ale před čtyřmi lety z vedení odešel. Nechal jsem prostor těm, kteří vedou stranu nyní, a tak si nebudu hlavu sypat popelem za něco, co jsem nemohl ovlivnit. Nebudu se sebemrskat, jako bych byl tím, kdo za všechno může. To možná mohli tvrdit analytici Lidového domu v minulých letech. Komunisté měli čtyři nepřátele – jaro, léto, podzim a zimu a tito analytici měli jako své největší nepřátele Haška, Tejce, Škromacha a Zimolu.