Zpráva o jejich stavu v roce 2020 by asi nebyla moc hezké čtení. Nejohroženější skupinou jsou paradoxně jabloně, kterých je všude spousty, takže je vnímáme jako náš nejobyčejnější ovocný strom. Jenže v některých lokalitách hynou.

Ohrožené jabloně

„Ovocné stromy jsou ve špatném stavu. Sucho má negativní vliv na jejich imunitu. Jako první odcházejí jabloně, které napadne třeba houba – a během sezony je po stromu. Obávám se, že zanedlouho začnou jabloně mizet a třeba na jižní Moravě je nebude možné už v budoucnu pěstovat,“ vyslovuje krutý ortel potulný sadař Dominik Grohmann, muž, který na brněnské Masarykově univerzitě vystudoval filozofii a environmentalistiku, ale brzy po ukončení studia se pustil do sadaření a záchrany starých, často zapomenutých odrůd ovocných stromů.

Dřív totiž v české krajině rostly stovky nejrůznějších, často místních druhů, které nyní nenávratně mizí.

Zasadit strom nestačí

„Problém je, že z krajiny rychle mizí ovocné stromy. Poslední větší vlna výsadby v české přírodě proběhla v šedesátých letech. Sázelo se na mezích i kolem cest. Dnes ovšem tyto stromy velmi rychle dožívají. Proto je důležité je na český venkov zase vrátit, aby se z nich mohly radovat i další generace. Jenže právě s tím je problém, protože tyto stromy vyžadují mnohem větší péči, než tomu bylo dřív,“ vysvětluje Dominik.

A přestože se začínají opět vysazovat, situace není zdaleka ideální. Dřív totiž stačilo zasadit strom, který vyrostl víceméně bez péče. Dnes ale sám od sebe kvůli suchu nepřežije. A to spousta lidí netuší, takže vysadí strom, ovšem dál se o něj nestarají. Přitom stromy potřebují alespoň pět let kvalitní kotvení, ochranu proti zvěři, zálivku, mulčování a pravidelný řez. Poměrně dost práce, že?

Jak nedělat hlouposti

„Právě proto se snažím pomáhat obcím při výsadbě. Vybíráme odrůdy, podporujeme komunitní výsadbu, do které se zapojí dobrovolníci. Při tom si lidé uvědomí, že strom představuje úžasný symbol propojení člověka s přírodou – bez něj by tam nebyl. A obráceně: lidem nabízí estetický zážitek i chutné plody. A pokud se podílejí na jeho výsadbě, mají k němu hlubší vztah a můžou se o něj starat. Ale u všeho se musí přemýšlet, musíte se ptát, k čemu ty stromy mají sloužit. Nemůžete na návsi zasadit letní hrušky, které přitáhnou vosy, a lidé pak budou ty stromy nenávidět,“ vysvětluje potulný sadař.

Pro dokreslení přidává další historku, kdy v jedné obci vysadili místní na hrázi třešně s cílem, aby jim zralé plody padaly do rybníka a krmily ryby. Jenže už si jaksi nikdo nevšiml, že zasadili třešně neopadavé, jejichž plody zůstávají na stromech až do zimy.

Život kočovníka

Rok Dominika Grohmanna je poměrně pestrý. Od ledna do března se zabývá řezem stromů a objíždí desítky míst v republice, kde je buď sám prořezává, nebo učí zájemce, jak o stromy tímto způsobem pečovat. Jedná se asi o nejnáročnější část roku, protože během tří měsíců objede asi šedesát míst.

V dubnu přichází roubování. Dominik zůstává na jižní Moravě, kde hledá staré lokální odrůdy a pomocí roubování je zachraňuje. Poslední roky se věnuje především hrušním Hniličkám, které už dnes téměř nikdo nepěstuje. Na Moravě zůstává jen několik exemplářů.

Hrušeň Hnilička

„Malé plody těchto hrušek ,hniličí‘ zevnitř, tedy začínají lehce kvasit od jádřince, mají hnědou dužninu a jejich šťáva je sladká jako med. Většinou se jedná o obrovské, až dvousetleté stromy. V dubnu se chystám odebrat rouby ze stromu, který pravděpodobně letos uhyne. Ostatně všechny hrušky miluji a shodou okolností jsem se přestěhoval do obce, která se jmenuje Hrušky,“ vypráví Dominik Grohmann s tím, že zbytek jara a léta radí obcím a na podzim přichází zase čas na výsadbu.

Obchod na mezi

Dominik se musí také věnovat svému blogu Potulný sadař, v němž mimo jiné vyzývá čtenáře, aby si vážili přírody a jejích plodů: „Klimatizované supermarkety jsou narvané k prasknutí regály plnými úžasného jednolitého ovoce. Mezitím v krajině začínají dozrávat hrušky na stromech příliš vysokých na to, aby na ně někdo lezl, třešní si všímají jedině špačci a tisíce plodů myrobalánu padají do škarp. Sedněte na kolo, vezměte děti a košíky. Určitě najdete plno pokladů. A když už budete na cestě, přemýšlejte, kde by se dala vysadit nová ovocná alej, nechť mají i naši potomci co objevovat a jíst.“

Ovoce ze supermarketů je často v chuti umělé a stále stejné, zatímco ovoce z přírody nás dokáže překvapit pestrou kolekcí chuťových nuancí.

Sladká pracharanda

„Moderní odrůdy jsou vyšlechtěné na chutě, na které je většinový zákazník zvyklý. Ale bohatství těch starých spočívá právě v jejich jinakosti i způsobů využití. Hrušně mají citronovou či muškátovou příchuť. Nebo mají červenou dužninu, díky které se jim říká krvavky. A když už jsme u těch mých hrušek: dřív se hodně pěstovaly hrušky vařivky, které měly tužší dužninu a používaly se na vaření. Ty už téměř vymizely,“ vypočítává Domink Grohmann s tím, že mnohé ovoce nebylo určené na přímou spotřebu, ale třeba na moštování či sušení. Nebo na pálení. Velmi důležitou roli hrály hrušky ve středověku a začátku novověku, protože před rozšířením a zlevněním cukru byly společně s medem hlavním českým sladidlem. „Speciální odrůdy hodně sladkých hrušek se přesušily, rozstrouhaly či nadrtily na směs, které se říkalo prachanda nebo pracharanda. Tou se pak sladily kaše i další jídla,“ připomíná Dominik s tím, že dnes už hrušky takhle nikdo nezpracovává.

Mimochodem – pokud byste potřebovali jeho služby, stačí ho navštívit na www.potulnysadar.cz.

LIBOR BUDINSKÝ