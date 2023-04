Za úhynem několika desítek racků chechtavých na Zámeckém rybníku v Chropyni na Kroměřížsku stojí podle veterinářů ptačí chřipka. Deníku to ve čtvrtek dopoledne potvrdil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Racci hromadně umírají na více místech v Česku i v části Evropy. Poslední vyšetření hromadných úhynů navíc potvrdilo nový genotyp viru ptačí chřipky.

Na Zámeckém rybníku v Chropyni došlo k hromadnému úhynu racků. 5. dubna 2023. | Foto: Deník/Dominik Pohludka

O hromadném úhynu informoval Deník ve středu místopředseda Moravského ornitologického spolku (MOS) Jiří Šafránek. Právě u rybníka v Chropyni našli ornitologové desítky mrtvých a umírajících racků. Na místo ve středu vyrazili veterináři, aby odebrali vzorky. „Virus u uhynulých ptáků potvrdilo vyšetření ve Státním veterinární ústavu,“ uvedl Vorlíček.

Vzhledem k tomu, že jde o nákazu u volně žijících ptáků, nepřijímají veterináři mimořádná opatření. „Nicméně SVS varuje před stálým rizikem zavlečení nákazy do chovů drůbeže a budeme apelovat na chovatele, aby dodržovali pravidla biologické bezpečnosti,“ dodal mluvčí. Pokud je to možné, měli by chovatelé minimalizovat riziko kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky.

V Chropyni je jedno z největších hnízdišť racků na střední Moravě. Populace racků chechtavých na tamním Zámeckém rybníku čítá zhruba 1000 až 1500 ptáků. „Zajímavostí je to, že tam hnízdí i racek černohlavý, který je velmi vzácný a zákonem chráněný. Bylo tam letos na jaře zpozorováno sedm dospělých kusů. Předpokládá se, že tam jsou tak dva až tři páry,“ dodal Jiří Šafránek.

Mezi uhynulými ptáky jsou podle Jiřího Šafránka o racci chechtaví. „Pokud by tam však bylo něco virového původu, tak se to přenese i na ostatní. Je to velký problém, neboť je to jedno velké hnízdiště,“ dodal ornitolog.

Třetí případ úhynu racků během pár dní

Veterináři od středy evidují už dva hromadné úhyny racků na ptačí chřipku, v Chropyni na Kroměřížsku se jedná o třetí případ. Také u Mutěnických rybníků na Hodonínsku došlo o víkendu k hromadnému úhynu, ptačí chřipka tam zabila na dvě stovky racků chechtavých.

„Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ) Jihlava následně potvrdilo vysoce patogenní ptačí chřipku. Nákaza se prokázala rovněž u přibližně 60 uhynulých racků u Hobšovického rybníka nedaleko Velvar na Kladensku,“ sdělil Petr Vorlíček.

Od počátku letošního roku SVS eviduje devět výskytů ptačí chřipky u volně žijících ptáků, zatímco loni se objevily pouze dva případy. Podobné abnormální hromadné úhyny racků hlásí z nedávné doby také několik dalších států, například Francie, Belgie, Nizozemsko a Itálie.

Vyšetření ukázalo na nový genotyp ptačí chřipky

Poslední vyšetření hromadných úhynů racků podle Vorlíčka navíc potvrdilo nový genotyp viru ptačí chřipky. Potvrdilo se také, že genotyp napadající kolonie racků je shodný s variantou, která se objevila u mořských racků v západní Evropě.

Nově potvrzený genotyp je podle veterinární správy pro racky stejně nebezpečný, jako je podtyp ptačí chřipky označovaný jako H5N1 nebezpečný pro hrabavou drůbež. Vorlíček uvedl, že hromadné úhyny racků hlásí také Francie, Belgie, Nizozemsko a Itálie. „Viry vysoce patogenní ptačí chřipky způsobily v EU nárůst případů u volně žijících ptáků, zejména u racků,“ doplnil.

Ptačí chřipka se doposud objevovala hlavně v chovech drůbeže. Naposledy se ve středu potvrdilo letos dvacáté ohnisko v malochovu v Židněvsi na Mladoboleslavsku. Doposud největší ohnisko v ČR se potvrdilo ve velkochovu na Tachovsku, kde se nákaza poprvé objevila na konci loňského roku. Veterináři postupně nařídili likvidaci zhruba 750 tisíc nosnic ve třech halách. Z podniku bylo do kafilerie odvezeno zhruba 1000 tun drůbeže a muselo se zlikvidovat sedm milionů vajec.

Ředitel veterinární sekce SVS Petr Šatrán již dříve uvedl, že v zemích Evropské unie bylo kvůli ptačí chřipce v posledních dvou letech utraceno zhruba 50 milionů kusů drůbeže.