Sociální sítě mnozí označují za toxické místo, ale mohou být i zdrojem inspirace. Zkuste si teď na Instagramu najít účet Thea a táta. Tento profil vznikl zhruba před dvěma lety po vážné autonehodě, která změnila život novináři Luboši Krečovi a jeho dceři Thee. Po této nehodě se z nich stali influenceři, kteří na svém instagramovém účtu sdílejí příběhy plné naděje. Ukazují, že i s invalidním vozíkem, na kterém Thea skončila, je možné žít plnohodnotný a šťastný život.

Udržet aktivní účet na Instagramu je časově náročné, obzvlášť, když už je na něm přes 83 tisíc sledujících. Kolik času denně mu věnují influenceři Thea a táta? „Ono to není až tak náročné, co se týče konkrétního času. Náročné je to v tom, že na to musíme kontinuálně myslet a musíme vědět, že tam s určitou pravidelností je potřeba ten obsah sdílet. Jakmile se vám život dostane do určité stereotypní fáze, kdy chodíme do práce, do školy a už tam není tolik novinek, které by se odehrávaly, tak se obsah samozřejmě hůř hledá. Ten obsah je asi nejtěžší na všem. Táta to hlavně režíruje a natáčí. A já přemýšlím, co by bylo pro sledující třeba zajímavé,“ vysvětluje dvanáctiletá Thea.



Luboš si po nehodě zakázal brečet. Věděl, že se nesmí zhroutit. „Nevěděli jsme, jestli Thea vůbec přežije. Nikdy jsem nebral drogy, ale zpětně si představuji, že takhle nějak by to mohlo vypadat, kdybych bral pervitin nebo kokain. Cítil jsem permanentní a ohromné dávky adrenalinu v krvi. Věděl jsem, že musím fungovat na sto procent a nemůžu se jít zhroutit nebo brečet někam do kouta, protože tam byla manželka, děti a Thea a do určité míry to celé stálo na mně. Nejhůř mi bylo, když jsem přijel do nemocnice. Po několika hodinách se otevřely dveře z operačního sálu a doktorka Lešková, která dceru zachraňovala, řekla: 'Tak pane Krejčí, já vám teď řeknu, jak to vypadá s vaší dcerou, a budu to brát od hlavy níž.'“

Postupně vyjmenovávala, co všechno měla Thea poraněné a co všechno se jí poškodilo. V tento moment jsem jí řekl, že se omlouvám, ale že si musím lehnout. Roztřásly se mi nohy a opravdu jsem se tam málem složil.

Do breku mi bylo, když jsem pak přišel na jednotku Karim, kde Thea ležela v umělém spánku, a řekli mi, že má rozpárané břicho a že pozorují, jestli vůbec přežije. Četl jsem jí pohádky od Josefa Lady, protože tam tenkrát nic jiného neměli. Špatně se mi četlo nebo mluvilo, zalykal jsem se. A pak přišel moment, kdy se probrala z umělého spánku a řekla: 'Tati, já chci umřít, všechno mě strašně bolí.' Tak tady mě jímaly mdloby,“ uzavírá Luboš Křeč.

V podcastu také uslyšíte, proč se Thea špatně připoutala bezpečnostním pásem. Co se muselo změnit v jejím životě? Čím by chtěla být? Je Kladno dostatečně bezbariérovým a dobrým místem pro vozíčkáře a co by se mohlo změnit? Jaký vztah má s rodiči a vyčetla někdy svůj úraz mamince, která v mikro spánku narazila do můstku?