Ministr školství Robert Plaga (ANO) senátorům řekl, že změna nezpochybňuje význam matematiky a logického myšlení. Podle ministra je ale třeba systémová proměna výuky matematiky. Novelu podpořil i předseda senátního školského výboru Jiří Drahoš (za STAN), podle něhož povinná maturita neznamená lepší znalost matematiky. "Pokud budeme studenty nutit, aby se našprtali, v žádném případě v nich nepodnítíme zájem o matematiku," dodal.

Za zachování matematiky jako povinného maturitního předmětu nejusilovněji bojoval senátor Michael Canov (SLK). Podle něj je matematika "věda všech věd". Zrušením povinné maturity z matematiky se podle něj problém její výuky nevyřeší, jen se popře. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) matematika učí kritickému myšlení. "Matematika je gymnastika mozku," dodal. Novelu nakonec podpořilo 50 ze 74 přítomných senátorů.

Matematiku si loni na jaře vybrala zhruba pětina maturantů, ale 15,5 procenta z nich neuspělo. Bylo to o 6,3 procentního bodu méně než předloni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice stoupala. Letos didaktický test z matematiky u maturit nezvládlo 17,5 procenta studentů. Cermat to zdůvodnil tím, že z matematiky chtělo maturovat více studentů než loni.

Novela počítá také s tím, že společnost Cermat bude muset po maturitách zveřejnit zadání jejich společné části a rovněž správná řešení zadaných úloh. Stejnou povinnost má mít Cermat i v případě přijímacích zkoušek na střední školy. Školy budou mít po zásahu Sněmovny právo zakázat žákům používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení.

Rozhodnutí vyvolalo ve školách smíšené reakce

Rozhodnutí o změnách v maturitách, které dnes schválil Senát, vyvolalo mezi učiteli a řediteli škol různé reakce. Se zrušením plánovaného zavedení povinné maturity z matematiky a cizího jazyka nesouhlasí Jednota českých matematiků a fyziků nebo Asociace ředitelů gymnázií. Naopak Unie školských asociací CZESHA to uvítala.

"Pro nás je to zklamání," řekla dnes ČTK předsedkyně Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) Alena Šolcová. Podle ní se zrušením plánované povinné maturity z matematiky sníží celková vzdělanost společnosti i zájem o učitelství matematiky a fyziky. Ohradila se proti tomu, že ministerstvo školství zdůvodnilo změny v zákoně nekvalitní výukou matematiky, i když připustila že učitelé nejsou dokonalí. Podle ní se příliš zdůrazňuje neúspěšnost studentů u maturit. Letos jich u státních didaktických testů propadlo 17,5 procenta. Podle Šolcové je důležitější, že 82,5 procenta maturantů uspělo.

Předsedkyně českých matematiků doplnila, že by bylo lepší, kdyby zkoušky nebyly státní. Podle ní by je měly spíše připravovat jednotlivé střední školy podle svého zaměření, měl by se řešit obsah maturitní zkoušky a vzdělávání. Doplnila, že neúspěšní maturanti by podle ní měli získat alespoň potvrzení o absolvování střední školy bez maturity a měli by mít možnost si ji později doplnit. Podobný návrh se ve Sněmovně snažili prosadit Piráti, poslanci to ale odmítli.

Šéfka Asociace ředitelů gymnázií (AŘG) Renata Schejbalová, která byla pro povinnou maturitu z matematiky, uvedla, že rozhodnutí o změnách v maturitách přichází "půl hodiny po dvanácté". Upozornila, že k novele zákona se musí dodělat prováděcí vyhláška a školy by ke zkouškám měly se sedmiměsíčním předstihem zveřejnit kritéria. "Nejde jen o matematiku, ale i o to, že se na školy přesouvá písemná a ústní zkouška z českého a cizího jazyka," řekla. Podle ní by vyhláška mohla být hotová možná do konce července a školy pak budou mít čas na kritéria zhruba do poloviny září. "Je na to nesmírně málo času," řekla.

Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka by to ale neměl být problém. "Pakliže bude schválený zákon a vyhláška bude během prázdnin, tak to bude sice hodně na těsno, ale myslím si, že to dokážeme stihnout," řekl. Zachování volitelnosti mezi cizím jazykem a matematikou uvítal. "Domníváme se , že to je optimální nastavení, které je dlouhodobě ověřené a umožňuje i odborným školám, aby se mohly dostatečně zaměřit na profilovou část maturitní zkoušky," řekl. Souhlasí také s tím, že se přesunou písemné a ústní zkoušky na úroveň škol.