Rakušan v neděli v televizi řekl, že k 15. únoru by měla být vyhláška připravená v definitivní verzi. "Ale ten její obsah určitě bude znám už o nějakou dobu dříve," řekl.

Podle současného znění schválené vyhlášky musí lidé mít dokončené očkování do 28. února. Pro ty, kteří se ještě očkovat nenechali, to znamená vakcinaci zahájit nejpozději 8. února, aby stihli dostat druhou dávku po 21 dnech. Lidé, kteří dosáhnou 60 let, se mají podle dosavadního znění vyhlášky nechat očkovat do čtyř měsíců. Dosud neočkovaných lidí v těchto skupinách je podle odhadů asi půl milionu. Od února navíc bude platit očkování dvěma dávkami jen devět měsíců, dál bude nutné přeočkování.

Skupina senátorů navrhla Ústavnímu soudu, aby část vyhlášky zrušil. Nařízené očkování seniorů a vybraných profesních skupin je podle nich v rozporu s Listinou základních práv a svobod, vedlo by k nucenému odchodu části lidí z jejich zaměstnání. "Tuhle stížnost nepodporuji a říkám to zcela narovinu," prohlásil Rakušan. "Za prvé si myslím, že jsme jasně řekli, že ta vyhláška jako taková probíhá nějakou revizí. Pan ministr (zdravotnictví Vlastimil) Válek řekl, že někdy okolo 15. února předloží definitivní verzi, kterou by si přál, aby platila," popsal.

Vláda podle něj čeká kvůli tomu, aby mohla reagovat na vývoj pandemie. "A chceme právě mít i dobře vyřešenou případnou otázku protilátek, o které pan ministr Válek hovořil, a chceme mít jistotu, že tam neděláme žádnou zásadní chybu," uvedl.

Ministr Válek řekl již v prosinci v CNN Prima News, že vyhlášku je nutné novelizovat z důvodu mutace viru, protože znění musí reagovat na nová data o variantě omicron. Druhým důvodem je pak podle něj nutnost sladit postup při očkování členů vybraných profesních skupiny skupin s WHO, kdy by podle něj mohli být očkovaní na základě testu protilátek.

Rakušan dnes také řekl, že nikdo zatím na vládu nebo Ústřední krizový štáb nepřišel s podobným návrhem, který platí v Německu, a to, že by lidé směli jít do restaurace až po třetí dávce očkování.

Rakušan také v pondělí předloží Ústřednímu krizovému štábu návrh seznamu profesí, na které by měla dopadat pracovní karanténa. Očekává, že nad návrhem se uskuteční debata i s hejtmany. Uvedl to v diskusním pořadu Partie CNN Prima News. Lidé z vybraných profesí, kterým by v práci vyšel pozitivně antigenní test, by mohli i nadále chodit do práce.

Ministerstvo vnitra má vybrat oblasti kritické infrastruktury nezbytné pro chod státu kvůli počínající vlně varianty koronaviru omikron. Smyslem pracovní karantény je zajištění fungování státu i za situace, kdy v karanténách skončí velký počet lidí. Podle dřívějšího vyjádření šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by se mohla týkat i klíčových dodavatelů - například prádelen, které perou pro nemocnice, nebo řidičů, kteří rozvážejí potraviny od výrobců. Zařazeni by v ní mohli být i pracovníci v provozech, které nelze přerušit jako vysoké pece nebo zemědělské provozy pečující o zvířata. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zmínil také pracovníky v sociálních službách, školství či zdravotnictví.

Válek očekává, že výrazný nástup vlny omikronu se projeví zhruba od 16. ledna a opět poleví ve druhé polovině února. USA nebo některé západoevropské státy hlásily v souvislosti s omikronem problémy s dopravou či dalšími oblastmi, kde kvůli velkému počtu nakažených a lidí v karanténě chybí pracovníci. Právě na takový výpadek se chce vláda připravit pracovními karanténami.